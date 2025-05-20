В Ипатовской районной больнице сделали ремонт за 80 млн рублей

Терапевтический корпус районной больницы Ипатовского округа отремонтировали за 80 млн руб. в рамках краевого проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Об сообщили в управлении информполитики правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ипатовского округа Фото: администрация Ипатовского округа

В корпусе отреставрировали терапевтическое, гинекологическое и педиатрическое отделения, а также модернизировали кабинет лучевой диагностики. Строители заменили окна, двери, инженерные коммуникации, пожарную сигнализацию, обновили полы, стены и потолки.

«Эти изменения позволили значительно улучшить качество медицинской помощи, и это почувствовали не только жители города, но и те, кто проживает в отдаленных населенных пунктах округа»,— заявила глава округа Вера Шейкина.

Николай Аксенов