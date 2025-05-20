«Работодатели всегда смотрят, кто выдал документ об образовании»

Квалифицированные работники — ключевой актив любого предприятия. В последние годы нефтегазовая отрасль страны столкнулась с серьезной проблемой дефицита кадров. По разным оценкам, отрасли не хватает порядка 40 тыс. сотрудников. «Ъ — Газ.Нефть.Технологии» поговорил с ректором Уфимского государственного нефтяного технического университета Олегом Баулиным о том, каких специалистов не хватает отрасли, что изменилось в подготовке кадров для нефтяной сферы и заменит ли искусственный интеллект человека.

— Олег Александрович, нефтегазовые предприятия России столкнулись с серьезным дефицитом кадров. Как вы считаете, действительно ли это проблема?

— Действительно, такая проблема есть. Не хватает и квалифицированных рабочих, и инженерно-технических специалистов, и топ-менеджеров.

— Как вы считаете, почему возник дефицит?

— Думаю, причин много. Безусловно, оказали влияние как внешние, так и внутренние факторы. Это и пандемия коронавируса, когда были немалые потери среди населения, и специальная военная операция — многие уходят на службу, и демографический кризис. Кроме того, последние десятилетия на уровне школьного образования шел явный перекос в подготовке так называемых гуманитариев. По крайней мере, в нашей республике один из самых популярных ЕГЭ по выбору — обществознание. Понятно, что нефтяника, механика, электрика или любого инженерного специалиста на базе знаний по этому предмету не подготовить. При этом количество ребят, сдающих экзамены по естественно-научным предметам — таким как физика, химия и даже биология — за два прошедших десятилетия сильно снизилось. Лишь последние два-три года в нашей республике начали происходить изменения. Количество ребят, сдающих физику, вроде бы растет. Главное, чтобы они успешно прошли эти испытания.

— Какие меры принимает ваш вуз, чтобы решить эту проблему?

— Мы, честно говоря, понимали и прогнозировали это, поэтому существенно усилили профориентационную работу с детьми, рассказывая им о профессиях, которые они могут у нас получить. Расширили сеть партнерских школ, а также открыли при вузе лицей УГНТУ. Он создан в необычном, я бы сказал, инновационном формате. Наши ученики за два года осваивают школьную программу за 10–11 классы, получают профессиональное образование и возможность качественно подготовиться к поступлению в вуз.

— Какова статистика поступлений в УГНТУ?

— У нас существенно вырос показатель приема. В 2024 году университет поставил рекорд по количеству первокурсников: прием студентов на бакалавриат, специалитет и в магистратуру составил 7,8 тыс. чел.

В 2023-м этот показатель был 7,4 тыс. В 2025-м число бюджетных мест увеличится до рекордных 4150.

Мы выпускаем большее количество ребят каждый год, и, понятно, нам есть что предложить компаниям-партнерам. Подчеркну, университет работает исключительно с крупными проверенными компаниями, которые могут гарантировать нашим выпускникам при трудоустройстве социальные преференции, достойную зарплату, бонусную систему и так далее.

— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с этими компаниями. В какой форме оно происходит?

— У нас распространена практика корпоративного обучения: это и корпоративные группы, и корпоративные кафедры. Например, кафедра «Роснефти» «Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» или кафедра «Газпрома» — «Цифровые технологии в газовой отрасли».

В ряде корпоративных групп, например, группе «Башнефть», мы организовали производственное обучение. Студенты, поступившие к нам после окончания колледжа, могут с первого курса трудоустроиться в компанию «Башнефть» по специальности. На горно-нефтяном факультете обучение организовано в двух форматах: это схема «3+3» (три дня на предприятии, три дня в вузе), а также схема «15+15» (полноценная вахта на предприятии, а потом 15 дней обучения в вузе). Реализуем мы эту возможность за счет перезачета оценок по ряду дисциплин с диплома о среднем профессиональном образовании.

Кстати, на том же горном факультете студенты последнего курса могут вместо посещения занятий в аудиториях идти на предприятие для производственного обучения. За студентом закрепляется наставник и дипломный руководитель, который сопровождает его выпускную квалификационную работу. То есть он и работает на производстве, получая зарплату, и пишет диплом.

— Такая практика приносит положительные результаты? Какие отзывы вы получаете от работодателей?

— Судя по отзывам компаний и председателей государственных аттестационных комиссий, этот новый механизм повышает качество обучения в целом. Ребята более мотивированы уже с первых курсов, так как для участия в этой схеме нужно быть среди лучших студентов.

Важный момент: мы соединяем теорию и практику, у ребят появляется возможность контактировать с производственниками. Начинали мы эту работу с компанией «Башнефть», но теперь добавляются и другие предприятия.

Подчеркну, эта схема работает на всех инженерно-технических факультетах, но зависит от конкретных компаний.

— Получается, благодаря такому тесному сотрудничеству работодатель не может критиковать вуз за качество подготовки специалиста?

— Критику в наш адрес я, честно говоря, давно не слышал. Мы тесно работаем со всеми компаниями, выверяем с ними, чему и как обучать студентов, на каком оборудовании, вплоть до пофамильного списка преподавателей при необходимости.

Но если возникают нарекания, конечно же, мы их решаем, так как вуз действительно наработал широкий методический аппарат по индивидуализации обучения и персональному подходу.

Почти 40% действующих преподавателей— это ведущие специалисты и руководители профильных предприятий, то есть производственники. Обучением мы занимаемся вместе.

— В последние годы эксперты в области подготовки кадров говорят о том, что наиболее эффективна программа «школа — колледж — вуз». А как вы считаете?

— На самом деле, схем должно быть много. У каждого должна быть своя траектория. Наш университет плотно работает в связке «школа — колледж — вуз». Как я уже говорил, на многих инженерно-технических факультетах у выпускников колледжей есть возможность с первого курса параллельно с учебой работать по специальности. При поступлении после СПО на профильную специальность вуза многие предметы перезачитываются. Так что схема «школа — колледж — вуз» работает. Более того, в Уфимском нефтяном есть множество программ среднего профессионального образования (уровень колледжа). Это сделано по запросам предприятий-партнеров. В прошлом году мы приняли на них 350 человек, так как компаниям действительно нужны специалисты разного уровня.

Также напомню, что у УГНТУ больше 50 партнерских школ, расположенных не только в Уфе, но и в других городах и селах Башкирии. Кроме того, у нас есть три класса УГНТУ в Узбекистане.

Для партнерства мы выбираем школы с высоким образовательным уровнем, помогаем сделать обучение детей более интересным и осознанным.

— Сегодня открывается много краткосрочных курсов, где буквально за полгода обещают обучить высокооплачиваемой профессии, например, IT-специалиста. Как вы считаете, будут ли такие курсы конкурировать с традиционным образованием?

— Все зависит от базы знаний обучающегося, качества курсов и срока обучения. Например, в нашем университете по программе среднего профессионального образования после 11 класса можно выучиться на высококвалифицированного рабочего за 10 месяцев. После 9 класса срок обучения составляет год и 10 месяцев.

Есть массовые предложения по IT-направлениям, но это уже сфера дополнительного образования. Слушатели таких курсов должны четко осознавать: работодатели всегда смотрят, кто выдал документ об образовании, а также оценивают навыки и умения претендента, отдавая предпочтение государственным организациям с хорошей репутацией.

Я считаю, что студенты должны пользоваться всеми возможностями, открывающимися во время обучения в вузе. В той же магистратуре у нас действует программа двойных дипломов, когда за два года можно получить две профессии. В целом, вариантов индивидуализации обучения много.

— В последние годы мир завоевывает искусственный интеллект. Как вы считаете, внедрение ИИ изменило нефтегазовую отрасль?

— Мы с вами являемся свидетелями смены понятий. Ведь так называемый искусственный интеллект уже применяется давно, просто называли его иначе. ИИ — это инструментарий, который подпадает под понятия «цифровые технологии», «цифровые решения».

У нас в университете ядро цифрового образования — это IT-институт. Но кроме этого, на каждом факультете мы еще 7–10 лет назад начали внедрять так называемые цифровые специальности. Например, на горно-нефтяном факультете уже около 10 лет работает кафедра «Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений». Такой подход уже доказал свою результативность.

ИИ влияет на нефтегазовую отрасль. Но важно понимать, что искусственный интеллект не борется с человеком, он не враг, а помощник, потому что позволяет убрать рутинные функции, которые не требуют творческого начала, переложив их на технику. Учитывая нарастающий дефицит кадров в нефтегазовой, энергетической и других отраслях, помощь ИИ становится необходимой.

— Не получится ли, что ИИ заменит ряд специалистов-нефтяников?

— Не думаю, что искусственный интеллект заменит человека. Но в связи с развитием технологий меняется и профиль компетенций выпускника высшего учебного заведения. Понимая это, в нашем университете несколько лет назад разработали и внедрили стандарт подготовки инженера опережающих технологий, который отражает реальные знания и компетенции молодого специалиста в различных направлениях.

Мы, работая в тесной связке с компаниями-партнерами, выделили семь ключевых направлений компетенций. В таком дипломе указаны все освоенные студентом дополнительные курсы, полученные рабочие профессии, владение иностранными языками, академические успехи, научные и спортивные достижения, цифровые компетенции и личные качества. Подчеркну: мы создавали стандарт в кооперации с вузами и ключевыми компаниями-партнерами и, что приятно, получили положительный эффект. Наш опыт заинтересовал другие университеты, и они уже внедряют этот стандарт у себя.

— Как вы считаете, какими компетенциями должен обладать современный выпускник нефтяного университета?

— Сегодня большой запрос на междисциплинарность. С этим связано наше стремление развивать специализированный стандарт подготовки инженера опережающих технологий. Мы ориентируем ребят на комплексное развитие, призываем экспериментировать, искать себя, тем более в университете есть несколько десятков клубов и сотни студенческих академий. Кроме того, в рамках дисциплины «Технология делового взаимодействия и трудоустройства» работает система тестирования профессиональных склонностей. После теста у студентов выявляют новые таланты и помогают определиться с дополнительными навыками.

Беседовала Мария Булаева