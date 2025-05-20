Вчерашние телефонные переговоры президента США с президентами РФ и Украины не прошли мимо внимания мировой прессы. Американские и европейские обозреватели пытаются понять, к чему могут привести усилия Дональда Трампа и как это поможет урегулированию военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп оставляет Россию и Украину самостоятельно урегулировать войну путем переговоров

Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о подготовке к мирным переговорам, но дал понять, что дает Москве и Киеву самим добиваться сделки без США в качестве посредника. В своих высказываниях, которые указывали на то, что Вашингтон может отказаться от роли посредника, Трамп сказал, что «условия» сделки могут быть согласованы только воюющими сторонами.

Телефонный разговор Трампа и Путина не привел к прорыву в прекращении огня на Украине

Президент России Владимир Путин отказался согласиться на немедленное прекращение огня с Украиной в двухчасовом телефонном разговоре в понедельник с президентом Трампом. Трамп намекнул, что США могут отказаться от своей посреднической роли, если переговоры зайдут в тупик. Он не сказал, сколько еще времени он даст для достижения соглашения. Отказ Путина подписать 30-дневное соглашение о прекращении огня, поддержанное Киевом, стал очередным провалом усилий Трампа по прекращению трехлетнего конфликта и еще одним признаком того, что Путин не стремится к миру, кроме как на условиях, которые пока оказались неприемлемыми для Украины.

Путин только что показал Трампу, как мало он ему нужен

«Коренные причины конфликта». Это были поразительные слова человека, якобы идущего по пути к миру. Но это суть позиции президента России Владимира Путина о том, что должно быть сделано ради мира. Он невозмутимо принял самый важный из звонков в музыкальной школе на побережье Сочи, вернувшись к началу — своим ложным нарративам о том, как война была спровоцирована слишком быстрым расширением НАТО.

Почти все три последних года российские государственные СМИ рассказывают своей аудитории, что она находится в конфликте не только с Украиной, но и со всем НАТО, включая Соединенные Штаты. Президентство Трампа создало небольшое окно возможностей, в котором Кремль мог бы договориться о лучшей позиции или даже смягчить ущерб от некоторых западных санкций. Но это не меняет центрального расчета или послания Кремля: это экзистенциальная война за восстановление превосходства в ближнем зарубежье. Российскому народу было нанесено так много боли неожиданными военными потерями, что достижение средних или плохих результатов может существенно ограничить долговечность руководства России.

Никакой критики, никаких санкций, никаких результатов

В Вашингтоне постарались снизить ожидания (перед звонком.— “Ъ”)… И в итоге то, что Дональд Трамп сообщил после двухчасовой беседы с Владимиром Путиным, прозвучало неожиданно позитивно: все прошло «очень хорошо», тон и настрой были «замечательными». Вот только так ожидаемый прорыв в усилиях по прекращению огня между Россией и Украиной и в этот раз не состоялся. Трамп обещал закончить войну в первый же день своего президентства. Между тем он находится у власти уже четыре месяца — и даже после третьего телефонного разговора с Путиным нет значительного прогресса. Поэтому в последние недели Трамп взял более резкий тон в отношении Москвы.

Трамп все еще сдерживается в отношении Путина

В понедельник в телефонном разговоре Трамп снова безуспешно пытался убедить Путина в необходимости скорейшего прекращения огня. Президент США разочарован затянувшимися попытками установить мир. Ключевой вопрос, который возник перед третьим разговором с кремлевским руководителем, звучал так: потерял ли Трамп терпение в отношении российского автократа и будет ли действительно давить на него? Будет ли он придерживаться своей односторонней и до сих пор безрезультатной стратегии пряника в отношении Москвы? После почти двухчасового разговора стало ясно, что Путин не пошел ни на какие уступки. Трамп, кажется, не думает о новых санкциях в отношении России. Он считает, что сможет убедить Путина с помощью экономических стимулов и силы своего обаяния.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик