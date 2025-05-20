«Магнезит» не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директор ПАО «Магнезит» (Сатка, Челябинская область) рекомендовал акционерам не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год в связи с отсутствием чистой прибыли. Годовое собрание, где планируется принять такое решение, состоится 30 июня. Сообщение компании опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

По данным бухгалтерской отчетности, чистый убыток ПАО «Магнезит» в 2024 году составил 203,7 млн руб. Это на 9% или 17,1 млн больше убытка 2023 года. Выручка предприятия при этом выросла с 7,7 млрд в 2023 году до 8,2 млрд руб. в 2024-м. Дивиденды акционеры «Магнезита» не получают с 2013 года.

ПАО «Магнезит» расположено в Сатке Челябинской области. Является одним из крупнейших производителей огнеупоров в РФ.