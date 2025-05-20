Беглов поздравил мариупольцев с третьей годовщиной освобождения города

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил мариупольцев с третьей годовщиной полного освобождения города, сообщает пресс-служба Смольного. Он подчеркнул, что на пути к долгожданной победе жители города и войны проявили мужество и сплоченность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Освобождение Мариуполя в 2022 году, по словам градоначальника, сравнимо с освобождением города от фашистов в 1943 году. В этих двух датах — героические страницы истории Отечества.

«За три года наши города стали родными. В Мариуполе уже завершены работы по 44 объектам. Введены жилые дома, школы, детские сады, медицинские центры, объекты инженерной инфраструктуры, пожарные депо, МФЦ, кинотеатр», — сказал губернатор.

По поручению Беглова в этом году был открыт монумент «Мариуполь – город воинской славы», подаренный Петербургом городу-побратиму к 80-летию Победы. Также начал свою работу Музей Жданова — филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга поздравлял жителей Луганской Народной Республики с 11-летием образования. Он пожелал им благополучия, уверенности в своих силах и успехов в служении родной земле.

Андрей Маркелов