В Новороссийске пресекли продажу нелегальных электронных сигарет

Полицейские в Новороссийске изъяли у предпринимателя более 1 тыс. нелегальных электронных сигарет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба полиции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Местный бизнесмен организовал в своем магазине незаконную продажу электронных сигарет. Полицейские изъяли более 1 тыс. устройств доставки никотина почти на 900 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

В отношении предпринимателя был составлен протоколы об административном правонарушении. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ИАЗ УМВД России по городу Новороссийску.

Алена Воробьева