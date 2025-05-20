Власти Алтая начали покупать жилье для сирот на этапе стройки

Чтобы увеличить число ежегодно приобретаемых для детей-сирот квартир Региональное жилищное управление заключило первые договоры с использованием эскроу-счетов, сообщил минстрой Алтайского края. Ранее жилье для сирот ведомство приобретало только в готовых многоквартирных домах — на первичном и вторичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Сейчас по этому механизму законтрактовано 39 квартир в Новоалтайске на сумму более 150 миллионов рублей»,— рассказал замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Котельников. Сдача квартир запланирована на осень 2025 года.

На обеспечение жильем детей-сирот в бюджете Алтайского края в этом году предусмотрено 2,8 млрд руб. С начала года власти заключили контракты на покупку 157 квартир, больше 50 детей-сирот уже переехали в свое жилье.

Михаил Кичанов