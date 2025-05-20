Рабочий портал назвал топ-5 высокооплачиваемых майских вакансий в Ижевске

Самая высокооплачиваемая вакансия мая в Ижевске — директор магазина в крупной розничной сети, следует из анализа сервиса SuperJob. Предлагаемая зарплата в данной отрасли составляет от 120 до 200 тыс. руб. в месяц. Соискателю также предлагают медстраховку и финподдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 2-м месте в рейтинге располагается вакансия врача ультразвуковой диагностики. Кандидату обещают ежемесячный доход от 120 до 200 тыс. руб. и гибкий график.

На 3-м месте вакансия оператора-наладчика станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Предлагаемая зарплата — от 120 до 160 тыс. руб. в месяц, включена оплата обедов и доставка сотрудников к месту работы.

4-е место занимает вакансия врача-оториноларинголога. Работникам готовы платить от 120 тыс. руб. Включен полис ДМС.

На 5-м месте — вакансия ведущего специалиста по техсопровождению продаж. Предлагаемая зарплата для кандидатов составила от 100 тыс. руб. Включены полис ДМС и компенсация расходов на спорт, ипотеку или питание.