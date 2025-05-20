Прохода нет

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Администрация Энгельса пытается освободить берег Сазанки от турбаз
Берег озера Сазанка пытаются расчистить от самостроя. Иски в суды в отношении построек, перекрывающим доступ к воде, подают администрация Энгельсского района и управление Росимущества Саратовской области. По большинству из них приняты отказные решения, часть еще рассматриваются. Юристы считают, что если объекты возведены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их создания, пересмотр этих решений сегодня недопустим без веских оснований.
Обнаружить признаки работы турбазы «Холодок» на спорном участке «Ъ» не удалось
Фото: nspd.gov.ru, Коммерсантъ
Администрация Энгельсского района пытается освободить берег озера Сазанка от нелегальных построек. Дела рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области, одно из них касается турбазы «Холодок». С иском к ООО СК «Индустрия» районная администрация обратилась в феврале 2024 года, потребовав освободить береговую полосу, прилегающую к земельному участку площадью 4,2 тыс. кв. м с разрешенным использованием «под туристическую базу „Холодок“». Власти требовали снести 10-метровый забор и бетонное гидротехническое сооружение площадью 150 кв. м. Впоследствии иск был уточнен: администрация попросила освободить берег путем демонтажа подпорной ненесущей стены протяженностью 102 метра. Третьими лицами в деле являются управление Росимущества в Саратовской области, Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, региональное управление Росреестра, межрегиональное управление Росприроднадзора и прокуратура области.
Из материалов дела следует, что земельный участок в федеральной собственности был предоставлен в аренду СК «Индустрия» в 2019 году. В рамках рассмотрения дела суд назначил экспертизу, которая установила, что подпорная стена противостоит сползанию и обрушению берегового склона. Если ее снести по требованию властей, то это приведет к разрушению объектов недвижимости на участке. К тому же эксперт выяснил, что она не препятствует проходу лиц к берегу.
ООО «СК Индустрия» зарегистрировано в Саратове в 2001 году. Основным видом деятельности является предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, помимо этого компания может заниматься строительством зданий, торговлей автотранспортными средствами, гостиницами, ресторанами, деятельностью в области отдыха и развлечений. Выручка за 2024 год оказалась нулевой, чистая прибыль — минус 3,54 млн руб. Организация принадлежит Александру Шмидту, который также владеет ООО Специализированный застройщик ГК «Кронверк», ООО «Кронверк Проект», ООО «Терминал», ООО «Фин-Сар», ООО «Цемент Поволжья» и другими организациями.
Судя по базе онлайн-карт, турбазы «Холодок» не существует. На панорамах различных сервисов видно, что в данном месте расположен забор с воротами без каких-либо опознавательных знаков.
Суд отказал администрации Энгельсского района в удовлетворении исковых требований. После чего она подала апелляционную жалобу в 12-й Арбитражный апелляционный суд. В то же время дело о демонтаже 13-метрового железобетонного ограждения выделено в отдельное производство и сейчас также рассматривается в Арбитражном суде Саратовской области.
В ООО СК «Индустрия» прокомментировала «Ъ — Средняя Волга», что курс на освобождение береговой полосы в Сазанке не новый. Подача исков была анонсирована еще в 2023 году. В дальнейших судебных разбирательствах юристы компании будут применять прежние аргументы, так как считают решение суда первой инстанции законным и не видят оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.
Администрация Энгельсского района также подавала иск об освобождении самовольно занятого земельного участка в отношении ООО «Ривьера». По данным властей, под турбазу «Домостроитель» организация заняла и оградила часть береговой линии, где разместила два спасательных пункта и бетонное сооружение площадью 120 кв. м. Истец требовал сноса нелегальных построек. Судья не усмотрел нарушений, так как сооружения не мешают доступу к береговой линии и не влияют на безопасность для отдыхающих. В удовлетворении иска было отказано. Процесс завершился в ноябре 2024 года, апелляция подана не была. В то же время требование о сносе сооружения выделено в отдельное производство, заседания сейчас проходят в Арбитражном суде Саратовской области.
На рассмотрении суда также находится дело в отношении ООО «Динамо». Иск подало управление Росимущества по Саратовской области, требуя признать отсутствующим право аренды на земельный участок площадью почти 3 га в Энгельсском лесничестве, где размещена турбаза «Робинзон».
Если администрация предъявляет претензии к объектам, которые десятилетиями функционировали на законных основаниях, это ставит под вопрос не только справедливость, но и устойчивость гражданского оборота, прокомментировал «Ъ — Средняя Волга» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров: «Ключевой аргумент защиты — наличие у турбаз всей необходимой документации, включая разрешения на строительство и использование земель. Если объекты возведены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их создания, пересмотр этих решений сегодня недопустим без веских оснований». Евгений Жаров выразил уверенность, что при грамотной правовой позиции, подкрепленной документами и судебной практикой, шансы на сохранение объектов остаются высокими.
Массированная подача исков об освобождении береговой линии озера Сазанка Энгельсского района совпала с публикациями в региональных СМИ, в которых спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал разобраться с теми, чьи постройки перекрывают доступ к воде местным жителям.