Прохода нет

Берег озера Сазанка пытаются расчистить от самостроя. Иски в суды в отношении построек, перекрывающим доступ к воде, подают администрация Энгельсского района и управление Росимущества Саратовской области. По большинству из них приняты отказные решения, часть еще рассматриваются. Юристы считают, что если объекты возведены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их создания, пересмотр этих решений сегодня недопустим без веских оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обнаружить признаки работы турбазы «Холодок» на спорном участке «Ъ» не удалось

Фото: nspd.gov.ru, Коммерсантъ Обнаружить признаки работы турбазы «Холодок» на спорном участке «Ъ» не удалось

Фото: nspd.gov.ru, Коммерсантъ

Администрация Энгельсского района пытается освободить берег озера Сазанка от нелегальных построек. Дела рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области, одно из них касается турбазы «Холодок». С иском к ООО СК «Индустрия» районная администрация обратилась в феврале 2024 года, потребовав освободить береговую полосу, прилегающую к земельному участку площадью 4,2 тыс. кв. м с разрешенным использованием «под туристическую базу „Холодок“». Власти требовали снести 10-метровый забор и бетонное гидротехническое сооружение площадью 150 кв. м. Впоследствии иск был уточнен: администрация попросила освободить берег путем демонтажа подпорной ненесущей стены протяженностью 102 метра. Третьими лицами в деле являются управление Росимущества в Саратовской области, Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, региональное управление Росреестра, межрегиональное управление Росприроднадзора и прокуратура области.

Из материалов дела следует, что земельный участок в федеральной собственности был предоставлен в аренду СК «Индустрия» в 2019 году. В рамках рассмотрения дела суд назначил экспертизу, которая установила, что подпорная стена противостоит сползанию и обрушению берегового склона. Если ее снести по требованию властей, то это приведет к разрушению объектов недвижимости на участке. К тому же эксперт выяснил, что она не препятствует проходу лиц к берегу.

ООО «СК Индустрия» зарегистрировано в Саратове в 2001 году. Основным видом деятельности является предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, помимо этого компания может заниматься строительством зданий, торговлей автотранспортными средствами, гостиницами, ресторанами, деятельностью в области отдыха и развлечений. Выручка за 2024 год оказалась нулевой, чистая прибыль — минус 3,54 млн руб. Организация принадлежит Александру Шмидту, который также владеет ООО Специализированный застройщик ГК «Кронверк», ООО «Кронверк Проект», ООО «Терминал», ООО «Фин-Сар», ООО «Цемент Поволжья» и другими организациями.

Судя по базе онлайн-карт, турбазы «Холодок» не существует. На панорамах различных сервисов видно, что в данном месте расположен забор с воротами без каких-либо опознавательных знаков.

Суд отказал администрации Энгельсского района в удовлетворении исковых требований. После чего она подала апелляционную жалобу в 12-й Арбитражный апелляционный суд. В то же время дело о демонтаже 13-метрового железобетонного ограждения выделено в отдельное производство и сейчас также рассматривается в Арбитражном суде Саратовской области.

В ООО СК «Индустрия» прокомментировала «Ъ — Средняя Волга», что курс на освобождение береговой полосы в Сазанке не новый. Подача исков была анонсирована еще в 2023 году. В дальнейших судебных разбирательствах юристы компании будут применять прежние аргументы, так как считают решение суда первой инстанции законным и не видят оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Администрация Энгельсского района также подавала иск об освобождении самовольно занятого земельного участка в отношении ООО «Ривьера». По данным властей, под турбазу «Домостроитель» организация заняла и оградила часть береговой линии, где разместила два спасательных пункта и бетонное сооружение площадью 120 кв. м. Истец требовал сноса нелегальных построек. Судья не усмотрел нарушений, так как сооружения не мешают доступу к береговой линии и не влияют на безопасность для отдыхающих. В удовлетворении иска было отказано. Процесс завершился в ноябре 2024 года, апелляция подана не была. В то же время требование о сносе сооружения выделено в отдельное производство, заседания сейчас проходят в Арбитражном суде Саратовской области.

На рассмотрении суда также находится дело в отношении ООО «Динамо». Иск подало управление Росимущества по Саратовской области, требуя признать отсутствующим право аренды на земельный участок площадью почти 3 га в Энгельсском лесничестве, где размещена турбаза «Робинзон».

Если администрация предъявляет претензии к объектам, которые десятилетиями функционировали на законных основаниях, это ставит под вопрос не только справедливость, но и устойчивость гражданского оборота, прокомментировал «Ъ — Средняя Волга» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров: «Ключевой аргумент защиты — наличие у турбаз всей необходимой документации, включая разрешения на строительство и использование земель. Если объекты возведены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их создания, пересмотр этих решений сегодня недопустим без веских оснований». Евгений Жаров выразил уверенность, что при грамотной правовой позиции, подкрепленной документами и судебной практикой, шансы на сохранение объектов остаются высокими.

Массированная подача исков об освобождении береговой линии озера Сазанка Энгельсского района совпала с публикациями в региональных СМИ, в которых спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал разобраться с теми, чьи постройки перекрывают доступ к воде местным жителям.

Ольга Симонова