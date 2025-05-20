64-летняя жительница Набережных Челнов отдала более 70 тыс. рублей под предлогом участия в инвестиционной программе. После перевода денег связь с организаторами пропала. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионерка из Челнов перевела мошенникам 70 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пенсионерка из Челнов перевела мошенникам 70 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в течение полутора месяцев женщина проходила дистанционное «обучение трейдингу» и общалась с людьми, представлявшимися инвестиционными наставниками. Телефонные номера собеседников были зарегистрированы в Крыму и Саратовской области. Когда выплаты так и не поступили, женщина попыталась выйти на связь с организаторами, однако все номера оказались недоступны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Анар Зейналов