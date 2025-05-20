В Оренбуржье организовали проверку по факту наезда самоката на пешехода
Следственные органы организовали процессуальную проверку по информации из медиапространства о травмировании женщины в результате наезда электросамоката в Бузулуке. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По информации ведомства, 16 мая на ул. Фрунзе неизвестный водитель на электросамокате сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила перелом лучевой кости и ушиб голеностопного сустава.
Следователи устанавливают причины и условия, при которых произошло ДТП.