Партию зараженных пчел из Оренбургской области задержали в Дзержинске

Пчел без ветеринарно-сопроводительных документов, поступивших из Оренбургской области, выявили в Дзержинске Нижегородской области. Партию из 200 пчелосемей задержали в ходе совместных мероприятий управления Россельхознадзора, комитета ветеринарии и полиции 16 мая, сообщили в Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По результатам лабораторных исследований у пчел выявили нозематоз. После лечебно-профилактических и карантинных мероприятий примут решение о дальнейшей судьбе этой партии.

В Россельхознадзоре напомнили, что нозематоз пчел — это инфекция, характеризующаяся разрушением тканей средней кишки, ослаблением и гибелью. Заражение происходит при переносе спор паразита с больной пасеки, а внутри одной пасеки — при переносе рамок из одной семьи в другую или «пчелами-воровками».

Как писал «Ъ-Приволжье», еще одну партию пчел, зараженных этой же болезнью, задержали в Нижегородской области в апреле.

Галина Шамберина