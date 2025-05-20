Агропромпарк в Казани посетили 38 тыс. человек за время KazanForum

Во время проведения KazanForum казанский Агропромпарк посетили 38 тыс. человек. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

По сравнению с прошлым годом число посещений Агропромпарка в Казани выросло на 5 тыс.

Талия Минуллина также сообщила, что в рамках форума было подписано 140 соглашений.

Ранее стало известно, что в KazanForum участвовали 8,5 тыс. человек из 96 стран и 82 регионов России.

Диана Соловьёва