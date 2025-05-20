В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с отключением горячей воды

Злоумышленники начали отправлять ложные письма с предложением проверить график отключения горячей воды. С помощью этого они хотят похитить личные данные, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Колунов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Колунов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он рассказал, что получает множество обращений с жалобами на подобных мошенников. По его словам, ссылки в полученных письмах ведут на фишинговые сайты, которые похищают персональные и банковские данные. «Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август»,— подчеркнул господин Колунов. Он посоветовал проверять график отключения только на официальных сайтах.

В Москве профилактические отключения горячей воды начались с 12 мая, их планируют завершить до 1 сентября. График отключения можно посмотреть на портале столичной мэрии и на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).