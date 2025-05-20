Прокуратура потребовала от Жилкомсервиса устранить трещины в доме на Гороховой

Прокурор Адмиралтейского района направил в суд иск к ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» с требованием устранить трещины на лестничных клетках и фасаде дома 77А по Гороховой улице, сообщает пресс-служба ведомства 20 мая. В ходе провверки выяснилось, что в квартирах отслаиваются отделочные и штукатурные слои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом 73 по Гороховой улице, где нашли трещины в стенах

Фото: Citywalls / peterburzhets Дом 73 по Гороховой улице, где нашли трещины в стенах

Фото: Citywalls / peterburzhets

Пристальное внимание к домам в историческом центре города начали уделять после обрушения флигеля дома 73А по указанной улице, там располагались шесть квартир и одно нежилое помещение. Инцидент, случившийся в декабре 2023 года, создал реальную угрозу для местных жителей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший гендиректор ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Андрей Маркелов