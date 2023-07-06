Докопался до суда

В Кировском районном суде Ярославля начался процесс над предпринимателем, обвиняемым в гибели рабочего и обрушении объекта культурного наследия. 20 марта 2022 года в ходе ремонтных работ обрушились перекрытия в здании на Андропова,21 в Ярославле. Погиб рабочий, еще четыре человека получили травмы. Собственник помещений предприниматель Максим Катков обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших смерть человека, и разрушении исторического здания. Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Потерпевшие запросили компенсацию морального вреда: семья погибшего рабочего — 1,5 млн руб., признанные пострадавшими двое рабочих — 1 млн и 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение в здании на Андропова

Фото: МЧС по Ярославской области Обрушение в здании на Андропова

Фото: МЧС по Ярославской области

6 июля в Кировском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу. Как установило следствие, Максим Катков приобрел помещения на улице Андропова в сентябре 2016 года. Здание является объектом культурного наследия местного значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка». Оно 1873 года постройки, перестраивалось в 1928 году. В 2021 году предприниматель Максим Катков решил провести реконструкцию здания. Работы выполнялись с января по март 2022 года, причем, как считает следствие, без получения необходимой разрешительной документации. Для выполнения работ предприниматель нанял около 30 рабочих. Он хотел расширить принадлежащие ему помещения, для этого рабочие проводили работы в подвале. Песок на улицу выносили в мешках.

«С 9 утра до 6 вечера мы работали. Работа заключалась в съеме грунта, укладке его в мешки и выносе на поверхность»,— рассказал потерпевший рабочий Юрий Воронцов. По его предположению, работы проводились для увеличения высоты подвального помещения.

По данным следствия, глубина снятого грунта составила около 1,5 м. Именно эти работы, как считает следствие, и привели к обрушению стены и перекрытий 20 марта 2022 года.

«Устойчивость стенок выемки обеспечена не была. Не было проверено состояние откосов. Работы, выполняемые по указанию Каткова, явились причиной обрушения строительный конструкций в здании на улице Андропова, 21. Обрушение произошло в следствие потери устойчивости основания фундамента и внутренних стен. Стоимость восстановительных работ составляет 1,1 млн руб.»,— рассказала на судебном процессе старший помощник прокурора Кировского района Ярославля Гюляра Павлова.

На первом судебном заседании выступили потерпевшие. Юрий Воронцов рассказал, как стена в буквальном смысле слова сдвинулась со своей оси. Пошла трещинами, а потом началось обрушение перекрытий.

«Мне на голову стало все падать. Как меня вытаскивали, я не помню, очнулся только в скорой помощи. Если бы я стоял у стены, меня бы раздавило. Я был в шаге от смерти»,— рассказал господин Воронцов.

Подсудимому Максиму Каткову вменяют ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение ОКН народов РФ, включенных в единый государственный реестр ОКН) и ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). На первом судебном заседании он признал свою вину в полном объеме. В комментариях СМИ он отказал. Сторона защиты настаивала, что количество потерпевших в уголовном деле должно быть сокращено, так как им причинен только легкий вред, тогда как санкция статьи о нарушении безопасности при проведении строительных работ касается только тяжкого вреда здоровью или травм средней тяжести. Суд позицию по этому вопросу пока не выразил.

Потерпевшие с такой постановкой вопроса не согласны. «Признали легкий вред здоровью, только после этого у меня был сдвиг позвонков. Я из больницы не вылезаю»,— сообщил суду потерпевший Сергей Чиров.

На суде присутствовала бывшая жена погибшего Андрея Николаева и их общий ребенок, которому сейчас 17 лет. Несовершеннолетний признан основным потерпевшим по делу, хотя, как выяснилось на суде, отца в его свидетельство о рождении включили уже после смерти. Тем не менее, мать мальчика как его законный представитель заявила гражданский иск о компенсации морального вреда 1,5 млн руб., рабочий Юрий Воронцов намерен взыскать с подсудимого 1 млн, потерпевший Сергей Чиров — 400 тыс. Следствие отдельно посчитало ущерб других собственников здания, чье имущество пострадало, сумма составила 5,9 млн руб.

Как пояснила «Ъ-Ярославль» государственный обвинитель Гюляра Павлова, Максиму Каткову грозит до пяти лет лишения свободы. Право собственности на часть здания на Андропова,21 он также может потерять. Иск регионального департамента объектов культурного наследия о лишении его площадей сейчас параллельно рассматривается в арбитражном суде Ярославской области.

Алла Чижова