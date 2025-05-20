В Свердловской области на летних каникулах организуют отдых для 94 тыс. детей

Летом на территории Свердловской области будет организован отдых для более 94 тыс. детей, в том числе в 68 загородных лагерях, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в течение года на каникулах на отдых планируется отправить свыше 454 тыс. школьников. Как отмечают в департаменте, всего это 80% от числа всех учащихся в школах в регионе.

Врио главы Свердловской области Денис Паслер на заседании областного заксобрания отметил, что нужно искать новые подходы для улучшения местной сети оздоровления. «В этом году запустим как минимум один новый круглогодичный оздоровительный объект. Программа отправки детей на море — замечательная, но важно также не забывать о поддержке местных инициатив»,— подчеркнул он.

Напомним, в Екатеринбурге в 2025 году в детских лагерях и санаториях отдохнут 166 тыс. детей, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. Для юных горожан будут открыты 24 загородных детских оздоровительных лагеря и 154 лагеря с дневным пребыванием на базе школ, организаций дополнительного образования и детских садов.

Ирина Пичурина