Бизнесмен получил химический ожог глаза после дорожного конфликта на Некрасова

Вечером 16 мая в полицию из Глазного центра поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратился 38-летний индивидуальный предприниматель с химическим ожогом глаза, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. После оказания медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Медикам пострадавший рассказал, что в половину восьмого утра на пересечении улиц Маяковского и Некрасова в ходе дорожного конфликта неизвестный распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле Volkswagen Polo. Сейчас полиция ищет злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала в Мурино водителя Mercedes, выстрелившего в оппонента из аэрозольного пистолета «Пионер». Пострадавшего доставили в больницу с травмой глаза, его состояние оценивают как тяжелое.

Андрей Маркелов