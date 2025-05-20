На летних каникулах в Северной Осетии откроют 159 пришкольных лагерей
В 2025 в Северной Осетии в период летних каникул на территории республики планируется открыть 159 пришкольных лагерей. Учащимся предоставлена возможность самостоятельно выбирать лагерь для посещения, сообщил на аппаратном совещании глава региона Сергей Меняйло.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Также руководитель республики дал указание провести комплексное обследование мест детского отдыха во время оздоровительной кампании.
В ходе обсуждения социальных вопросов было отмечено, что участниками программы «Земский доктор» в текущем году станут 10 специалистов.