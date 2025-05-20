На летних каникулах в Северной Осетии откроют 159 пришкольных лагерей

В 2025 в Северной Осетии в период летних каникул на территории республики планируется открыть 159 пришкольных лагерей. Учащимся предоставлена возможность самостоятельно выбирать лагерь для посещения, сообщил на аппаратном совещании глава региона Сергей Меняйло.

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Также руководитель республики дал указание провести комплексное обследование мест детского отдыха во время оздоровительной кампании.

В ходе обсуждения социальных вопросов было отмечено, что участниками программы «Земский доктор» в текущем году станут 10 специалистов.

Николай Аксенов