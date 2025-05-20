В Крыму прогнозируют увеличение спроса на страхование агробизнеса

Власти Крыма прогнозируют рост спроса на агрострахование на 10–15% благодаря упрощению условий получения субсидий для аграриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка.

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«После упрощения некоторых условий для агрострахования действительно станет предприятиям проще. Агрострахованием в Крыму пользуются крупные предприятия: как зерновые, животноводческие, так и садоводческие»,— заявил министр.

По словам Дениса Кратюка, все лимиты, выделяемые на субсидирование страхования, используются полностью.

Ранее, 30 апреля 2025 года, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что сельхозпроизводители для получения субсидии на оплату договора агрострахования с господдержкой освобождаются от предоставления ряда документов, необходимых для получения государственной поддержки по другим направлениям. Нововведение реализуется в рамках изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства. Для остальных получателей объединенной субсидии по иным направлениям поддержки АПК правительство приостанавливает действие этих требований до 1 января 2026 года.

Анна Гречко