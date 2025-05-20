Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по спросу на травматологов

Краснодарский край вошел в топ-5 российских регионов с наибольшим количеством открытых вакансий для врачей-травматологов. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные аналитиков hh.ru, на Кубань приходится 4,5% всех вакантных предложений для травматологов-ортопедов в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

В этом рейтинге Краснодарский край уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области (6,4%). За Кубанью следуют Алтайский край (3,7%), Новосибирская (3,4%), Свердловская (2,9%) и Самарская (2,6%) области.

С января по май 2025 года в России было опубликовано около 2,3 тыс. вакансий для травматологов-ортопедов, что на 22% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составляет 96,7 тыс. руб.

Существенный рост спроса на травматологов-ортопедов наблюдается во Владимирской (в 3,8 раза), Курской (в 3,6 раза) областях, республике Коми (в 3,2 раза), Тюменской (в 2,9 раза) и Калужской (в два раза) областях.

Наиболее высокие зарплаты травматологам предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области — по 175 тыс. руб. Также значительные суммы специалистам готовы платить в Москве (148,8 тыс. руб.), Сахалинской области (139,3 тыс. руб.), республике Коми (130 тыс. руб.), Якутии (125 тыс. руб.), Марий Эл (120 тыс. руб.), Тыве (118 тыс. руб.), Мурманской и Кировской областях (по 115 тыс. руб.).

Мария Удовик