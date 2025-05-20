Минобороны подало иск к рыбинскому «Вымпелу» на 2,6 млрд рублей

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы против ПАО «Судостроительный завод "Вымпел"». Ведомство требует взыскать более 2,6 млрд руб. Информация об иске размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катер судостроительного завода «Вымпел»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Катер судостроительного завода «Вымпел»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Иск поступил 16 мая, сумма требований составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 руб. Подробности пока не раскрываются, дата судебного заседания не назначена. Завод «Вымпел» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации и производит ракетные и патрульные катера, а также различные суда из стали и алюминиево-магниевых сплавов.

Как сообщает «Ъ», ранее Минобороны подало несколько исков к другим предприятиям. С 5 мая в Арбитражный суд Москвы были направлены девять заявлений о взыскании около 3,7 млн руб. с АО «Военторг». Ведомство также требует около 90 млн руб. с концерна «Автоматика» и порядка 13 млрд руб. с ПАО «НПП „Импульс“».