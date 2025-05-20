«"Разрушительные санкции" не потребуются»

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп остались довольны телефонным разговором. Его общий смысл в том, что Москва и Киев продолжат двусторонние переговоры. В процессе этих контактов может быть найдено решение как о временном, так и о постоянном прекращении огня. Главное требование российской стороны об устранении первопричин кризиса осталось без изменений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает надеяться на лучшее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После двухчасового телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин лично прокомментировал его итоги. Такое случается нечасто. Президент России назвал общение с коллегой «содержательным, откровенным и полезным» и при этом был краток. Вопросов со стороны прессы задано не было. Общий смысл в том, что Москва и Киев продолжат прямые переговоры, дабы сблизить позиции и затем выйти на общий меморандум о путях завершения противостояния. Кремль поддерживает прекращение огня — это то, на чем настаивают Украина и ее европейские союзники. Однако на этот счет есть ряд нюансов. Тем не менее данный вопрос будет обсуждаться. Основное условие российской стороны — устранение первопричин кризиса и установление прочного мира — остается неизменным. Изначальное требование Трампа от немедленном перемирии на 30 дней и дольше, похоже, окончательно снимается с повестки.

Дональд Трамп, в свою очередь, озаглавил свой комментарий следующим образом: «Пусть процесс начнется». Как и предполагалось, президент США заявил об отличной беседе и во многом повторил тезис российского коллеги о том, что и Москва, и Киев немедленно начинают переговоры о прекращении огня и завершении противостояния в целом. Правда, глава Белого дома был более эмоционален, как бы подчеркивая оптимистичный настрой. Таким образом никаких «разрушительных санкций», видимо, не потребуется, хотя соответствующий законопроект, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалом, все-таки был упомянут. Но, по словам Трампа, он против него, он — за мирное соглашение. Как только наступит мир (видимо, по мнению Вашингтона, это случится очень скоро) Америка и Россия вновь начнут активно торговать, создавать рабочие места и эффективно сотрудничать.

Перед общением с президентом РФ Трамп поговорил с Владимиром Зеленским, хотя изначально планировалось поступить наоборот. Украинский лидер накануне учредил постоянную переговорную группу для контактов с Российской Федерацией. Диалог, судя по всему, на начальном этапе будет осуществляться в онлайн-режиме по видеосвязи. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, о личной встрече Путина и Трампа пока речи, похоже, не идет. Видимо, главы государств должны финализировать переговорный процесс. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, негативно отозвался о европейских политиках, которые «намерены обломать Россию во всем и хотят склонить Трампа на свою сторону». Видимо, это стоит считать основной проблемой всего происходящего. Теоретически ведь у них может это получиться. Впрочем, наверное, и Москва времени не теряет и также приводит свои исчерпывающие аргументы. При этом боевые действия продолжаются. Сейчас есть очень много комментариев относительно большого российского наступления летом. По традиции прогнозов не делаем. Можно лишь присоединиться к Дональду Трампу и пожелать, чтобы процесс начался и завершился бы положительным — мирным — результатом.

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Дмитрий Дризе