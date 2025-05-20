«"Разрушительные санкции" не потребуются»
Дмитрий Дризе — об итогах телефонного разговора президентов России и США
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп остались довольны телефонным разговором. Его общий смысл в том, что Москва и Киев продолжат двусторонние переговоры. В процессе этих контактов может быть найдено решение как о временном, так и о постоянном прекращении огня. Главное требование российской стороны об устранении первопричин кризиса осталось без изменений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает надеяться на лучшее.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
После двухчасового телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин лично прокомментировал его итоги. Такое случается нечасто. Президент России назвал общение с коллегой «содержательным, откровенным и полезным» и при этом был краток. Вопросов со стороны прессы задано не было. Общий смысл в том, что Москва и Киев продолжат прямые переговоры, дабы сблизить позиции и затем выйти на общий меморандум о путях завершения противостояния. Кремль поддерживает прекращение огня — это то, на чем настаивают Украина и ее европейские союзники. Однако на этот счет есть ряд нюансов. Тем не менее данный вопрос будет обсуждаться. Основное условие российской стороны — устранение первопричин кризиса и установление прочного мира — остается неизменным. Изначальное требование Трампа от немедленном перемирии на 30 дней и дольше, похоже, окончательно снимается с повестки.
Дональд Трамп, в свою очередь, озаглавил свой комментарий следующим образом: «Пусть процесс начнется». Как и предполагалось, президент США заявил об отличной беседе и во многом повторил тезис российского коллеги о том, что и Москва, и Киев немедленно начинают переговоры о прекращении огня и завершении противостояния в целом. Правда, глава Белого дома был более эмоционален, как бы подчеркивая оптимистичный настрой. Таким образом никаких «разрушительных санкций», видимо, не потребуется, хотя соответствующий законопроект, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалом, все-таки был упомянут. Но, по словам Трампа, он против него, он — за мирное соглашение. Как только наступит мир (видимо, по мнению Вашингтона, это случится очень скоро) Америка и Россия вновь начнут активно торговать, создавать рабочие места и эффективно сотрудничать.
Перед общением с президентом РФ Трамп поговорил с Владимиром Зеленским, хотя изначально планировалось поступить наоборот. Украинский лидер накануне учредил постоянную переговорную группу для контактов с Российской Федерацией. Диалог, судя по всему, на начальном этапе будет осуществляться в онлайн-режиме по видеосвязи. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, о личной встрече Путина и Трампа пока речи, похоже, не идет. Видимо, главы государств должны финализировать переговорный процесс. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, негативно отозвался о европейских политиках, которые «намерены обломать Россию во всем и хотят склонить Трампа на свою сторону». Видимо, это стоит считать основной проблемой всего происходящего. Теоретически ведь у них может это получиться. Впрочем, наверное, и Москва времени не теряет и также приводит свои исчерпывающие аргументы. При этом боевые действия продолжаются. Сейчас есть очень много комментариев относительно большого российского наступления летом. По традиции прогнозов не делаем. Можно лишь присоединиться к Дональду Трампу и пожелать, чтобы процесс начался и завершился бы положительным — мирным — результатом.
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