Особый путь Восточной Европы

Главные проблемы Румынии — дефицит бюджета, безопасность и формирование нового правительства. Об этом заявил новоизбранный президент Никушор Дан. По его словам, страна находится в сложном геополитическом контексте, и ей нужна гармонизация с европейскими государствами, включая перевооружение. Дан победил на выборах 18 мая, обойдя во втором туре ультраправого кандидата Джордже Симиона. Завершилось голосование и в Польше, там во второй тур прошло два кандидата. BBC отмечает, что сюрпризом выборов стало то, что правые и крайне правые кандидаты набрали заметно больше голосов, чем ожидалось. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что страны Восточной Европы становятся все большей головной болью для лидеров ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Для руководства Еврокомиссии и лидеров ключевых государств ЕС второй тур президентских выборов в Румынии стал большим испытанием. Победа антисистемного кандидата, националиста Джордже Симиона оказалась бы для проводников европейских идей подлинным кошмаром. По всем основным вопросам он шел вразрез с генеральной линией ЕС: выступал против помощи Киеву и мигрантов, заявлял о своей солидарности с Дональдом Трампом и готовности присоединиться к нему в борьбе с глубинным государством.

После первого тура две недели назад, когда Симион набрал более 40% голосов, в два раза опередив ближайшего преследователя, казалось, что катастрофа близка. Но Европа мобилизовалась. В поддержку его оппонента — мэра Бухареста Никушора Дана — выступили еврокомиссары, президенты и премьеры. Но всех превзошел хозяин Елисейского дворца Эмманюэль Макрон, высказывания которого о ситуации в Румынии сильно напоминали вмешательство в деле суверенного государства. Мобилизовались и противники Симиона в самой Румынии. В итоге к власти его не пустили. Возмутитель спокойствия уступил мэру столицы, но набрал при этом более 46% голосов, что стало очередным тревожным звонком для Брюсселя, Парижа и Берлина. Ведь страна никогда не считалась слабым звеном в европейской цепи, это не Венгрия или Словакия. Бухарест всегда и во всем поддерживал политику Евросоюза, а в отношении, например, украинского конфликта вообще воспринимался как важнейший союзник, надежда и опора антироссийской коалиции. А здесь такие страсти, такая борьба до последнего дня, победа на тоненького, ценой колоссального напряжения.

События в Румынии стали еще одним свидетельством того, что перед руководителями ЕС и ключевых государств альянса все острее встает восточноевропейская проблема.

Страны бывшего социалистического лагеря и Варшавского Договора все отчетливее проявляют свой особый подход, настрой их жителей все сильнее контрастирует с позицией стран-основательниц союза, до сих пор задающих тон в организации. Одновременно с румынским голосованием главу государства выбирали и в Польше: там 18 мая состоялся первый тур президентских выборов, и нельзя сказать, что его итоги порадовали европейских лидеров. Системный кандидат от партии власти, лояльный ЕС мэр Варшавы Рафал Тшасковский формально одержал победу и вышел во второй тур. Но его отрыв от представителя националистической партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого оказался минимальным и гораздо меньшим, чем предсказывали опросы. А если учесть голоса, полученные еще двумя правыми кандидатами, гораздо более радикальными, чем Навроцкий (а это более 21%), то получается, что во втором туре мэр столицы и надежда Брюсселя — отнюдь не фаворит.

Тенденция может продолжиться в Чехии, где осенью состоятся парламентские выборы. Там, согласно данным опросов, лидирует партия бывшего премьера Андрея Бабиша, который считается антиевропейским политиком и популистом. Если он придет к власти, есть вероятность, что Прага по многим вопросам сблизится с Будапештом и Братиславой.

То есть на месте бывшего Варшавского Договора постепенно может сформироваться новый блок, участники которого отвергают многие ценности и принципы, которые в ключевых европейских столицах кажутся незыблемыми.

И для полноты картины можно вспомнить о бывшей ГДР, где население голосует совсем иначе, чем на западе Германии. Во всех пяти восточных землях самая популярная политическая сила — «Альтернатива для Германии», которую Федеральное ведомство по охране конституции недавно объявило экстремистской. В общем, исследователям европейских процессов еще предстоит найти ответ на вопрос, почему Восточная Европа столь заметно выбивается их общего лагеря, когда начался этот процесс и что пошло не так.

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Максим Юсин