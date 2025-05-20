Особый путь Восточной Европы
Максим Юсин — об итогах выборов в Румынии и Польше
Главные проблемы Румынии — дефицит бюджета, безопасность и формирование нового правительства. Об этом заявил новоизбранный президент Никушор Дан. По его словам, страна находится в сложном геополитическом контексте, и ей нужна гармонизация с европейскими государствами, включая перевооружение. Дан победил на выборах 18 мая, обойдя во втором туре ультраправого кандидата Джордже Симиона. Завершилось голосование и в Польше, там во второй тур прошло два кандидата. BBC отмечает, что сюрпризом выборов стало то, что правые и крайне правые кандидаты набрали заметно больше голосов, чем ожидалось. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что страны Восточной Европы становятся все большей головной болью для лидеров ЕС.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Для руководства Еврокомиссии и лидеров ключевых государств ЕС второй тур президентских выборов в Румынии стал большим испытанием. Победа антисистемного кандидата, националиста Джордже Симиона оказалась бы для проводников европейских идей подлинным кошмаром. По всем основным вопросам он шел вразрез с генеральной линией ЕС: выступал против помощи Киеву и мигрантов, заявлял о своей солидарности с Дональдом Трампом и готовности присоединиться к нему в борьбе с глубинным государством.
После первого тура две недели назад, когда Симион набрал более 40% голосов, в два раза опередив ближайшего преследователя, казалось, что катастрофа близка. Но Европа мобилизовалась. В поддержку его оппонента — мэра Бухареста Никушора Дана — выступили еврокомиссары, президенты и премьеры. Но всех превзошел хозяин Елисейского дворца Эмманюэль Макрон, высказывания которого о ситуации в Румынии сильно напоминали вмешательство в деле суверенного государства. Мобилизовались и противники Симиона в самой Румынии. В итоге к власти его не пустили. Возмутитель спокойствия уступил мэру столицы, но набрал при этом более 46% голосов, что стало очередным тревожным звонком для Брюсселя, Парижа и Берлина. Ведь страна никогда не считалась слабым звеном в европейской цепи, это не Венгрия или Словакия. Бухарест всегда и во всем поддерживал политику Евросоюза, а в отношении, например, украинского конфликта вообще воспринимался как важнейший союзник, надежда и опора антироссийской коалиции. А здесь такие страсти, такая борьба до последнего дня, победа на тоненького, ценой колоссального напряжения.
События в Румынии стали еще одним свидетельством того, что перед руководителями ЕС и ключевых государств альянса все острее встает восточноевропейская проблема.
Страны бывшего социалистического лагеря и Варшавского Договора все отчетливее проявляют свой особый подход, настрой их жителей все сильнее контрастирует с позицией стран-основательниц союза, до сих пор задающих тон в организации. Одновременно с румынским голосованием главу государства выбирали и в Польше: там 18 мая состоялся первый тур президентских выборов, и нельзя сказать, что его итоги порадовали европейских лидеров. Системный кандидат от партии власти, лояльный ЕС мэр Варшавы Рафал Тшасковский формально одержал победу и вышел во второй тур. Но его отрыв от представителя националистической партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого оказался минимальным и гораздо меньшим, чем предсказывали опросы. А если учесть голоса, полученные еще двумя правыми кандидатами, гораздо более радикальными, чем Навроцкий (а это более 21%), то получается, что во втором туре мэр столицы и надежда Брюсселя — отнюдь не фаворит.
Тенденция может продолжиться в Чехии, где осенью состоятся парламентские выборы. Там, согласно данным опросов, лидирует партия бывшего премьера Андрея Бабиша, который считается антиевропейским политиком и популистом. Если он придет к власти, есть вероятность, что Прага по многим вопросам сблизится с Будапештом и Братиславой.
То есть на месте бывшего Варшавского Договора постепенно может сформироваться новый блок, участники которого отвергают многие ценности и принципы, которые в ключевых европейских столицах кажутся незыблемыми.
И для полноты картины можно вспомнить о бывшей ГДР, где население голосует совсем иначе, чем на западе Германии. Во всех пяти восточных землях самая популярная политическая сила — «Альтернатива для Германии», которую Федеральное ведомство по охране конституции недавно объявило экстремистской. В общем, исследователям европейских процессов еще предстоит найти ответ на вопрос, почему Восточная Европа столь заметно выбивается их общего лагеря, когда начался этот процесс и что пошло не так.
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