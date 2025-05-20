За 5 месяцев число компаний по пошиву одежды на Ставрополье выросло на 35%

Количество зарегистрированных компаний в Ставропольском крае, специализирующихся на производстве одежды, с начала 2025 года увеличилось на 35,4%, достигнув 153 фирм. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики, промышленности и связи региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей с начала года уменьшилось с 687 до 686. В 2024 году количество подобных организаций сократилось на 5,8%, до 113, а число ИП выросло на 0,3% (687).

«На долю легкой промышленности Ставропольского края приходится 0,8% в общем объеме отгруженных товаров собственного производства и оказанных услуг по промышленным видам экономической деятельности. В разрезе обрабатывающих производств этот показатель составляет около 1,2%»,— сообщили в ведомстве.

Основу легкой промышленности региона формируют микропредприятия и индивидуальные предприниматели. В структуре отрасли выделяют три направления: производство текстильных изделий, пошив одежды, а также изготовление кожи и изделий из нее.

Николай Аксенов