Импорт креветок в Краснодарский край вырос в 49 раз за год

Объем импорта креветок в Краснодарский край в первом квартале 2025 года увеличился в 49 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,97 тыс. т, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В январе—марте 2024 года на Кубань из-за границы поступило всего 40 т креветок.

В ведомстве отметили изменение географии поставок: если в прошлом году морепродукты импортировали из Индии, то в 2025 году креветки ввозят из Саудовской Аравии.

При этом Россельхознадзор уточнил, что получателями товара являются предприятия не из Краснодарского края.

«Ъ-Кубань» писал, что в Азово-Черноморском бассейне за 2024 год выловили более 35 тыс. т морепродуктов. Из них 27,7 тыс. т поймали в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае.

Мария Удовик