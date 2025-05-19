Один человек пострадал в результате столкновения фур на 54-м километре КАД

Два грузовика столкнулись на 54-м километре КАД в Петербурге. В результате аварии пострадал один человек, сообщил 78.ru диспетчер кольцевой.

ДТП произошло недалеко от развязки КАД с Октябрьской набережной. Причины аварии в данный момент выясняются. Из-за случившегося на кольцевой образовалась пробка в несколько километров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мотоциклист и полицейский погибли в ДТП на пересечении Индустриального проспекта и Хасанской улицы.

Дарья Астанина