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Для строительства дороги Перевалово — Ушакова под Тюменью изымут 62 участка

Под Тюменью для строительства автомобильной дороги Перевалово — Ушакова в Тюменском районе планируют изъять 62 земельных участка, сообщили в администрации Тюмени.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Владельцы участков могут ознакомиться с проектом межевания и подать заявление об учете прав на земелю и другую недвижимость в течение 60 дней.

Напомним, в течение 2025 года в Тюмени запланирован ремонт семи участков региональных дорог, большинство из которых находятся на обходе города. Работы включают замену верхних слоев покрытия и обновление разметки.

Ирина Пичурина

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