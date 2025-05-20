Для строительства дороги Перевалово — Ушакова под Тюменью изымут 62 участка
Под Тюменью для строительства автомобильной дороги Перевалово — Ушакова в Тюменском районе планируют изъять 62 земельных участка, сообщили в администрации Тюмени.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Владельцы участков могут ознакомиться с проектом межевания и подать заявление об учете прав на земелю и другую недвижимость в течение 60 дней.
Напомним, в течение 2025 года в Тюмени запланирован ремонт семи участков региональных дорог, большинство из которых находятся на обходе города. Работы включают замену верхних слоев покрытия и обновление разметки.