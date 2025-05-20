В первом квартале 2025 года число ипотечных займов на Кубани сократилось вдвое

Количество ипотечных сделок в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года снизилось на 53,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,5 тыс. единиц. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Центробанка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансовый объем выданных займов за январь—март этого года достиг 23,6 млрд руб., что на 49,4% меньше показателя первого квартала 2024 года.

За весь 2024 год банки Кубани оформили почти 53 тыс. ипотечных кредитов на сумму 211,4 млрд руб. По сравнению с 2023 годом их число уменьшилось на 34,6%, а денежный объем сократился на 40,2%.

Средняя сумма ипотечного займа в 2024 году составила 4 млн руб., что на 8,6% меньше, чем годом ранее.

Мария Удовик