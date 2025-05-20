Bloomberg: Индия хочет летом заключить временное торговое соглашение с США

Власти Индии намерены в три этапа заключить двустороннее торговое соглашение с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в индийском правительстве. Пока не ясно, согласится ли на это Вашингтон.

Первый этап будет предполагать временное соглашение. Достичь его в Нью-Дели рассчитывают до июля, когда должны вступить в силу пошлины президента США Дональда Трампа. Документ затронет доступ на рынок промышленных товаров, ряд сельскохозяйственных продуктов и устранение некоторых нетарифных барьеров, таких как требования к контролю качества.

Второй этап может включать более широкое и подробное соглашение, которое охватит 19 областей. Согласовать его планируется к сентябрю—ноябрю. Сроки могут уточнить во время планируемого визита Трампа в Индию на саммит лидеров QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Индию, США, Японию и Австралию).

Финальным этапом сделки, по словам собеседников агентства, станет всеобъемлющее соглашение. Оно вступит в силу после одобрения Конгресса США и может быть заключено только в 2026 году.

США остаются крупнейшим торговым партнером Индии — в 2024 году товарооборот двух стран составил $129 млрд. Установленные господином Трампом тарифы для Индии составили 26%, но не были введены в действие. В апреле президент США объявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении стран, выразивших готовность к переговорам, включая Индию. В отношении них пока действуют импортные тарифы в размере 10%.

Подробности — в материале «Ъ» «Индия за пятьсот миллиардов».