В Краснодаре снесли незаконный автосервис в ДНТ «Магистраль»

В Прикубанском округе Краснодара ликвидировали незаконно возведенное одноэтажное нежилое строение. Самострой находился на участке №46 в ДНТ «Магистраль» и функционировал как автосервис, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Владельцы здания не получили необходимую разрешительную документацию для строительства. Кроме того, целевое назначение земельного участка не предусматривало размещение объекта подобного типа.

После выявления нарушений городская администрация направила исковое заявление в Прикубанский районный суд. Требования властей были полностью удовлетворены. Демонтаж незаконного объекта произвели при содействии отдела судебных приставов.

«При содействии отдела судебных приставов объект был ликвидирован»,— сообщили в управлении муниципального контроля администрации Краснодара.

Мария Удовик