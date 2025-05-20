«Россети Новосибирск» построили 7 км ЛЭП в Тогучинском районе

«Россети Новосибирск» завершили строительство двухцепных линий электропередачи 110 кВ для электроснабжения 3 новых тяговых подстанций в Тогучинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Специалисты установили 47 промежуточных и 8 анкерных опор на отпаечных линиях. Общая протяженность высоковольтной линии составила порядка 7 км. Эта сетевая инфраструктура позволит подключить и обеспечить устойчивое электроснабжение тяговых подстанций ПС 110 кВ Гранит, Тын, и Мезениха.

В целом, для электрификации железнодорожной инфраструктуры до 2026 года предусмотрена реализация почти трех десятков проектов технологического присоединения. Максимальный объем присоединения к электросетям компании составит 295 МВт. Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск» достигнет почти 800 млн рублей.

За время реализации проекта будет выполнен целый ряд различных технических решений, в том числе с применением самых современных цифровых технологий и новейшего оборудования. Энергетики уверены, что в результате их усилий будет обеспечено надежное электроснабжение не только транспортной инфраструктуры, но и населенных пунктов района.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»