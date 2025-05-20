Финансирование развития сельских территории Дона вырастет в 1,9 раза в 2025 году

Ростовская область в 2025 году направит 4,9 млрд руб. на комплексное развитие сельских территорий. В прошлом году финансирование составляло 2,6 млрд руб. Таким образом, объем средств увеличен в 1,9 раза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«В рамках программы комплексного развития сельских территорий предусмотрены разные меры господдержки — как в виде субсидий на создание и развитие инженерной и социальной инфраструктуры на селе, так и улучшение жилищных условий граждан при помощи социальных выплат или льготных кредитов на строительство или приобретение жилья в сельской местности»,— пояснили в ведомстве.

По данным источника, из регионального бюджета на развитие направят 3,27 млрд рублей, из федерального – 1,63 млрд рублей. Средства рассчитаны на проектирование, строительство, капремонт, реконструкцию и благоустройство 46 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в 17 муниципальных районах Ростовской области.

В х. Апаринский Усть-Донецкого района уже началось строительство жилья для работников агропромышленного комплекса. Этот район стал первым в Ростовской области, который подал заявку на возведение жилья по найму для специалистов, трудящихся на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования.

Валентина Любашенко