Над Брянской областью за ночь сбили восемь БПЛА

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что были сбиты дроны самолетного типа. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС. Накануне над территорией области сбили восемь БПЛА, обошлось без жертв и последствий на земле.