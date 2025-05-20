«Локомотив-Кубань» сравнял счет в полуфинале с «Зенитом»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на домашней площадке обыграл петербургский «Зенит» со счетом 75:74 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Лидером по результативности в составе кубанской команды стал Патрик Миллер, набравший 28 очков. В команде гостей отличился Алекс Пойтресс с 23 очками.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч состоится на площадке «Зенита» в Санкт-Петербурге 22 мая 2025 года.

Победитель противостояния в финале встретится с московским ЦСКА, который ранее обыграл казанский УНИКС со счетом 4-0.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является УНИКС, завоевавший трофей в 2023 году. ЦСКА остается рекордсменом по количеству титулов — 12. По одному разу кубок выигрывали «Химки» (2011), «Зенит» (2022) и УНИКС (2023).

Мария Удовик