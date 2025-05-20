В Челябинске при пожаре погиб местный житель

В Челябинске во время ликвидации пожара обнаружили тело 21-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел рано утром в частном доме на двух хозяев по улице 32-ой годовщины Октября. Горели вещи на площади 15 кв. м. Двое пострадавших выбрались сами до прибытия спасателей. Еще одного 59-летнего местного жителя госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Во время тушения обнаружили тело 21-летнего мужчины. Благодаря спасателям пожар не распространился на вторую половину дома.

Виталина Ярховска