На развитие Донских образовательных кластеров СПО выделят 100 млн рублей

В Ростовской области с 2026 года начнут функционировать три кластера среднего профессионального образования: «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Информационные технологии». На развитие каждого кластера из федерального бюджета выделяется 100 млн руб. Об этом сообщает в региональный Минсельхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В министерстве уточняют – 20% от суммы федерального гранта составит софинансирование от работодателей. На выделенные средства будет закуплено современное оборудование под виды работ, произведен капитальный и текущий ремонт зданий.

Кластер «Сельское хозяйство» создан на базе Пролетарского аграрно- технологического техникума. В структуру так же войдут ряд учебных заведений средне-специального звена Ростовской области и сельскохозяйственные предприятия.

Поданным источника, ключевым производственным партнером машиностроительного кластера становится «Ростсельмаш». Обучение новых кадров будет проходить на базе Ростовского колледжа технологий машиностроения (РКТМ), Ростовского колледжа металлообработки и автосервиса и др.

Кластер «Информационные технологии» будет создан на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. В структуру войдут такие организации и предприятия, как «Ростелеком», «Центр-инвест», «Вебпрактик», «ЮгТелСет», «АйТи Ком», «1С-Гэндальф», «МТС», «Рнд Софт», «Юбитек», «Рубикон», «Спецвузавтоматика».

Социальные партнеры – отраслевые организации и предприятия – смогут напрямую участвовать в разработке образовательных программ, управлении колледжами и подготовке будущих специалистов, уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко