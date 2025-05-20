Кубанские мошенники похитили 15 млн рублей у пожилой пары из Кабардино-Балкарии

Жители Краснодарского края похитили более 15 млн руб. у 84-летних супругов из Кабардино-Балкарии. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и запугали пожилую пару возможным привлечением к уголовной ответственности якобы за финансирование запрещенных в России организаций. В пресс-службе прокуратуры республики сообщили о возбуждении уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении четырех фигурантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с марта по апрель 2024 года подозреваемые, предварительно договорившись, выдавали себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Фигуранты дела сообщали потерпевшим ложные сведения о попытках оформления кредитов и переводах денег с их банковских счетов на счета запрещенных организаций в России. В связи с этим они предлагали перевести средства на так называемые «безопасные счета».

Уголовное дело передано в Нальчикский городской суд.

Мария Удовик