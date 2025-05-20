Глава CBS News уволилась на фоне судебного иска Трампа к телеканалу

Президент и генеральный директор CBS News Венди Макмахон ушла с должности, сославшись на разногласия с руководством. Ее уход совпадает с подготовкой к слиянию Paramount Global с Skydance Media и продолжающимся судебным разбирательством по иску Дональда Трампа. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венди Макмахон

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Венди Макмахон

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

В апреле ушел в отставку исполнительный продюсер программы «60 минут» Билл Оуэнс, выразив обеспокоенность за редакционную независимость. В записке сотрудникам он отметил: «Стало ясно, что мне не позволят руководить шоу так, как я всегда им руководил».

В октябре 2024 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, подал иск против CBS на $10 млрд, обвиняя телеканал в предвзятом монтаже интервью с вице-президентом Камалой Харрис. По его мнению, интервью поддерживало демократов перед выборами 5 ноября. Позже сумма иска выросла до $20 млрд.

В иске утверждается, что CBS показал два разных ответа госпожи Харрис на один вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС. Телеканал назвал иск безосновательным и пытался его отклонить. В апреле этого года стороны начали медиацию для мирного урегулирования спора.

Госпожа Макмахон, как и Билл Оуэнс, выступала против урегулирования иска.