На 99-м году жизни ушел из жизни советский и российский хореограф народный артист СССР Юрий Григорович. В разные годы он был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, главным балетмейстером московского Большого театра. С его именем связано создание в Краснодаре театра балета, который сегодня носит его имя. О роли выдающегося русского хореографа в развитии культуры на Кубани говорит балетмейстер Театра балета Юрия Григоровича, заслуженный артист Краснодарского края Вадим Ступка.

Вадим Ступка

Фото: предоставлено автором

«Сегодня весь балетный мир понес тяжелую утрату. Скончался великий хореограф, выдающийся балетмейстер нашего времени и замечательный человек Юрий Николаевич Григорович.

Для нас это невосполнимая утрата. Кубань была для Юрия Николаевича не только вторым домом, но и одной из главных мастерских для его творчества. Больше 20 лет назад Краснодарский край стал площадкой для новых экспериментов и новых версий спектаклей Юрия Григоровича. И эти версии идут не только на нашей сцене — они перенесены на сцены лучших театров страны и мира. Для нас же очень лестно, что мы стали частью творчества великого человека. И мы гордимся тем, что на нашей сцене, за исключением “Ивана Грозного”, идут все его спектакли.

Вклад Юрия Николаевича в развитие культуры Кубани невозможно переоценить. Благодаря его деятельности необычайно вырос театрально-музыкальный уровень всего региона. Это позволило Краснодару подняться на высшие строчки рейтингов культурных столиц. Искусство Юрия Григоровича является достоянием всего мира. А театр балета — его наследие всем нам. Уверен, наш театр будет с честью нести его имя, а мы всегда будем помнить о нашем Мастере».