В Абазе ожидают прекращения подъема воды в реке Абакан

Уровень воды в реке Абакан в черте города Абазы за сутки вырос на 58 см. По сообщению главного управления МЧС по Республике Хакасия, утром 20 мая он достиг отметки в 465 см. Подтопленными остаются четыре участка — по два в аалах Маткечик и Райков.

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«Я думаю, сегодня в течение дня должна быть стабилизация обстановки»,— сообщила мэр Абазы Валентина Филимонова. Этому, по ее словам, должны способствовать прекращение осадков и солнечная погода.

Вечером 19 мая прошло заседание оперативного штаба городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В сообщении мэрии по итогам заседания, в частности, указывается, что школьникам, проживающим в зонах подтопления, 20 мая рекомендовано остаться на дистанционном обучении.

Валерий Лавский