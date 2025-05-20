Китайские ученые предложили создать совместную систему экомониторинга Амура

Институт географических наук и исследований природных ресурсов академии наук КНР предлагает российским экологам создать совместную систему мониторинга на всем течении реки Амур. Предложение 20 мая озвучил директор входящего в институт Северо-Восточного азиатского исследовательского центра Дун Сочэн на Российско-Китайском форуме в Хабаровске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Северо-Восточного азиатского исследовательского центра Института географических наук и исследований природных ресурсов академии наук КНР Дун Сочэн

Фото: Филипповский Эрнест / Коммерсантъ Директор Северо-Восточного азиатского исследовательского центра Института географических наук и исследований природных ресурсов академии наук КНР Дун Сочэн

Фото: Филипповский Эрнест / Коммерсантъ

«Мы должны перекрывать источники загрязнения. Также мы должны совместно противодействовать лесным пожарам и разливам рек. Уже начали совместные (с ДВО РАН. — «Ъ») проекты по наблюдению и защите реки, есть план по созданию трансграничной зоны для защиты ряда редких видов фауны. Созданы центры совместной экологической работы»,— привел первые слагаемые проекта господин Сочэн.

Амур — трансграничная водная артерия, 54% бассейна которой принадлежит РФ, 44% — КНР, и 2% — Монголии. По видовому составу рыб занимает первое место среди рек России, имеет высокое рыбохозяйственное значение. В бассейне реки сохранились ценные природные комплексы, созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Предложение китайской стороны высоко оценил глава ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. «Мы бы хотели проводить синхронно вместе с китайскими коллегами слежение за изменениями в растительном, животном мире. В этом наша стратегическая цель»,— сказал он «Ъ». Также эколог заявил о возможности создания совместной ООПТ на базе двух разделенных рекой Уссури (приток Амура) заповедников Большехехцирский и Саньцзян.

Эрнест Филипповский, Хабаровск