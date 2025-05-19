ЦСКА не стерпел поражения

На финише 29-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» дома сыграл вничью с ЦСКА — 2:2. Железнодорожники были очень близки к тому, чтобы прервать впечатляющую серию соперника без поражений, которая теперь насчитывает 13 матчей, но упустили преимущество в два гола. Армейцы благодаря ничейному результату по-прежнему занимают третье место, на которое также претендуют московское «Динамо» и «Спартак».

На «РЖД Арене» состоялось последнее столичное дерби нынешнего сезона, в котором встретились лидеры неофициального чемпионата Москвы, имевшие перед этим матчем по девять очков. Для того же «Локомотива» неформальный титул лучшего клуба столицы вполне можно было назвать утешительным призом на фоне не самого удачного выступления в Российской премьер-лиге. Вместе с тем у него еще оставался математический шанс подняться с шестого на четвертое место в РПЛ.

Перед ЦСКА же маячили бронзовые медали, в борьбе за которые его по ходу 29-го тура обогнало московское «Динамо», а сзади подпирал «Спартак».

Армейцы уже впечатлили своей продолжительной беспроигрышной серией, достигшей 12 матчей, а весной они вообще лидировали в чемпионате по набранным очкам, одержав семь побед при трех ничьих. Подопечные Марко Николича раскрутили такие обороты, что даже выбили из Кубка России «Зенит», несмотря на то что он нанес им единственное весеннее поражение в первой встрече финала «Пути РПЛ». Но в московских дерби фаворитов не бывает, кто бы и как высоко ни возносился. К тому же «Локомотив» уже обыгрывал ЦСКА в первом круге.

Сейчас матч начался с неприятного инцидента для железнодорожников, когда центральному защитнику Егору Погостнову ценой здоровья пришлось исправлять ошибку партнеров и бросаться под Рифата Жемалетдинова, чтобы заблокировать его удар. Тут же и у армейцев захромал Кристиян Бистрович после контакта с Максимом Ненаховым, так что обе команды уже в дебюте были вынуждены готовить замены. Однако получившие повреждения футболисты постепенно разбегались и остались на поле.

А на десятой минуте у хозяев разбежался Сергей Пиняев и выполнил настолько идеальный навес в штрафную площадь на Дмитрия Воробьева, что даже обычно снимающий весь верх центрбек ЦСКА Виллиан Роша не сумел дотянуться до мяча, который нападающий «Локомотива» головой переправил в сетку. Не хватило прыжка и голкиперу Игорю Акинфееву. Что интересно, накануне он провел несколько минут в гала-матче, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке UEFA, к которой и он тогда приложил руку.

Между тем Бистрович все-таки не смог продолжить игру и уступил место не столь работоспособному, но более креативному Аббосбеку Файзуллаеву. Впрочем, вряд ли Николич ожидал, что узбекский полузащитник сразу так накреативит на своей половине поля и «привезет» второй гол. Воробьев перехватил в армейской штрафной его необдуманную передачу назад и забил в противоход Акинфееву от ноги пытавшегося поставить блок Роши.

Так к середине первого тайма «Локомотив» повел 2:0 и до перерыва уверенно купировал атаки ЦСКА, которые чаще всего сводились к забросам на форвардов Секу Койта и Сауля Гуарирапу.

Малиец был наиболее активным в составе красно-синих и собрал на себе немало фолов, а вот венесуэлец если чем и отметился, то лишь желтой карточкой. Относительную же угрозу воротам Антона Митрюшкина представлял разве что еще один удар Жемалетдинова.

В начале второго тайма у гостей все же прошла подача Келлвена на Гуарирапу, и он неотразимо пробил головой с отклонением, оправдав свое присутствие на поле. Наверное, поэтому Николич вскоре заменил не его, а Койта, выпустив Тамерлана Мусаева. Кроме того, сербский специалист усилил игру Миралемом Пьяничем, и у армейцев быстро возникла отличная возможность сравнять счет, когда Келлвен после рикошета неожиданно очутился один перед Митрюшкиным. Бразилец бил почти в упор, но вратарь среагировал.

Железнодорожники же во второй половине практически перестали огрызаться контратаками и сосредоточились на удержании результата, что выглядело для них слишком рискованно.

И им крупно повезло, что Митрюшкин отразил удар Ивана Облякова с паса Мусаева, а потом и Игоря Дивеева на угловом. Но как он ни старался, Матвей Кисляк по такой траектории закрутил мяч в сетку, что ему не удалось даже прыгнуть. Митрюшкин еще совершил просто фантастический сейв в эпизоде с участием вышедшего на замену Алеррандро, но бразильский нападающий находился в офсайде, так что это спасение в статистику не попало. Как не попал в створ и опорник Артем Карпукас в едва ли не единственном опасном моменте, который хозяева создали после перерыва.

Ничья 2:2 позволила ЦСКА с 56 очками вернуться в тройку. Столько же у московского «Динамо», которое он опережает по дополнительным показателям. Теперь судьба бронзовых, как и других, медалей определится в последнем туре. Армейцы сыграют дома с «Нижним Новгородом», динамовцев ждет выезд в гости к лидеру чемпионата «Краснодару», а «Спартак», у которого 54 балла, примет «Химки». «Локомотив», набрав 50 очков, уже точно финиширует на шестом месте.

Александр Ильин