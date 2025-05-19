«Локомотив-Кубань» повернул на Санкт-Петербург

«Локомотив-Кубань» в сложнейшем противостоянии выиграл шестой матч полуфинальной серии play-off Единой лиги ВТБ со счетом 75:74. Краснодарцы уступали на протяжении почти всей встречи, после первой половины их отставание достигало 14 очков, но фееричная игра после перерыва позволила железнодорожникам, ведомым Патриком Миллером, выйти вперед за 20 секунд до сирены и удержать преимущество. Теперь судьба путевки в финал определится в решающей, седьмой встрече. Она пройдет 22 мая в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Локомотив-Кубань»—«Зенит»

Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Матч между командами «Локомотив-Кубань»—«Зенит»

Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Полуфинальная серия «Зенит»—«Локомотив-Кубань» уже, как бы она ни завершилась, стала украшением нынешнего сезона. На фоне довольно пресных событий, имевших место в другой полуфинальной паре, где ЦСКА на удивление легко, всего в четырех матчах, разобрался с УНИКСом, противостояние петербуржцев и краснодарцев имеет все признаки триллера. Понедельничный матч, состоявшийся в Краснодаре, только подтвердил это. Напомним, что к игре «Локомотив-Кубань» подошел в положении, когда отступать было решительно некуда (счет в серии был 3:2 в пользу «Зенита»).

При этом пятый матч серии, в котором петербуржцы победили со счетом 93:80, оставил ощущение, что краснодарцы уже попросту выдохлись и вынуждены будут, как ни старайся, признать превосходство соперника.

Это ощущение только крепло по ходу шестого матча.

«Зенит» вошел в игру не то чтобы как-то особенно мощно, но вполне солидно. Сразу бросилось в глаза, что далеко не так, как обычно, результативны Дуэйн Бэйкон и Трент Фрейзер, вовсе не так, как хотелось, был эффективен Винс Хантер, не слишком удается игра Алексею Шведу. Но это если оценивать игру «Зенита», скажем так, в абсолютных показателях. А вот если сравнивать ее относительно того, что делал «Локомотив-Кубань», то она была очень даже ничего.

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У краснодарцев, надо признать, вообще многое не получалось. Катастрофически плохо обстояли дела с дальними бросками (первого трехочкового попадания железнодорожникам удалось добиться только ближе к середине второй четверти), не слишком успешно получались двухочковые, даже штрафные броски залетали в корзину с нескрываемой неохотой. А у «Зенита» тем временем свою игру поймал Алекс Пойтресс (он и стал с 23 очками самым результативным игроком своей команды). Плюс идеально отрабатывал свои шансы Андрей Воронцевич (четыре попадания с четырех попыток), да и Бэйкон, пусть у него и не шли броски, все-таки нашел себя в роли раздающего передачи. В итоге на большой перерыв «Зенит» ушел, имея профицит в 14 очков. Солидная заявка на итоговую победу.

Доподлинно неизвестно, что говорил своим игрокам в перерыве наставник краснодарцев Андрей Ведищев, но, когда игра возобновилась, на площадке был уже совсем другой «Локомотив-Кубань». Да, все еще ошибающийся больше, чем нужно, все еще сталкивающийся с проблемами с реализацией моментов, но при этом злой. В хорошем смысле. Особенно «злым» оказался Патрик Миллер. В этой серии он уже выдал супергеройское выступление, когда чуть ли не в одиночку выиграл овертайм четвертого матча (в нем он набрал 14 очков — рекорд лиги для дополнительных пятиминуток). В понедельник именно Миллер потянул за собой команду. Он успевал и забивать, причем нередко из сложнейших положений, и подбирать, и раздавать передачи.

Отметим, что в роли ассистента супергероя выступал Таджер Макколл (без набранных им 20 очков не видать бы хозяевам никакой победы). Но все-таки главным был Миллер.

Его успехи, кажется, шаг за шагом словно подтачивали уверенность игроков «Зенита» в своих силах. Ближе к концу матча гости уже откровенно нервничали. После того как Миллер попал свой очередной трехочковый, сократив отставание хозяев до минимума, «Зениту» впору было уже начинать паниковать. Но времени на это не было, поскольку уже в следующей атаке Миллер заработал штрафные, реализовал оба (в итоге на его счету 28 очков — лучший показатель в матче) и вывел «Локомотив-Кубань» вперед.

У «Зенита» было еще время на полноценную атаку. Петербуржцы даже вывели на бросок Бэйкона, но он снова не попал. В итоге счет в матче 75:74 в пользу железнодорожников, счет в серии — 3:3, и теперь команды снова отправляются в Санкт-Петербург, где 22 мая состоится решающая встреча противостояния.

Александр Петров