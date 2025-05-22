Для архара нужно увеличить нацпарк

22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. А тем временем в России рискует до критически опасной отметки снизиться численность символа Горного Алтая — архара, или аргали. К такому выводу пришла в своем исследовании группа биологов из Сайлюгемского национального парка и Томского госуниверситета с участием нобелевского лауреата Терри Каллагана из Университета Шеффилда. Почему древнейшие полорогие бараны исчезают из мест своего обитания — предгорий Кош-Агачского района Алтая на границе с Монголией, чем это грозит снежному барсу, а также домашнему скоту местного населения и что со всем этим делать, разбирался “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргали — пугливые и осторожные животные, при опасности могут быстро убежать по склонам

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Аргали — пугливые и осторожные животные, при опасности могут быстро убежать по склонам

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Текст: Мария Роговая

Наскальные изображения со сценами охоты две-три тысячи лет назад запечатлели образы архаров, или Ovis ammon ammon (дословный перевод с латинского — «царский из царских»), этих древнейших обитателей Алтая и Саян. Удивительные по красоте крупные животные в большом количестве встречались в горах, а чуть более 200 лет назад они населяли не только предгорья, но и степной пояс, и даже горы восточнее Байкала (об этом свидетельствуют первые записи исследований Алтая от 1826 года.)

В XVIII веке, когда началось изучение региона, ареал архара уже сократился и охватывал только юго-восточные хребты Русского Алтая. Человек, осваивая эти регионы, постепенно вытеснял аргали на самые труднодоступные горные территории.

Запрет охоты на этих животных существует с 1937 года, но только на бумаге.

Отсутствие охранных мероприятий поставило популяцию горного барана под угрозу исчезновения. К концу 1980-х на Алтае оставалось всего 150 особей аргали, экологи били тревогу, но их никто не слышал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архары способны, благодаря сильным конечностям и устойчивым копытам, преодолевать крутые и скалистые участки

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Архары способны, благодаря сильным конечностям и устойчивым копытам, преодолевать крутые и скалистые участки

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Международный день биологического разнообразия учрежден ООН. Также принята Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа, цель которой — остановить и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов к 2050 году. Аргали в 1990-е спасла, понятно, не она. Как ни странно, уберег этот вид от вымирания распад СССР. Архары нарастили свою численность в результате деградации сельского хозяйства и общего экономического кризиса. Любителям охоты на редких животных стало не до развлечений. После 1991 года численность домашнего скота резко сократилась, и освободились пастбища для горных баранов. К 2010 году их количество выросло до 600 особей, а еще через десять лет — до 3,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самцы обладают массивными спиралевидными рогами, которые могут достигать длины более метра и веса до 35 кг

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Самцы обладают массивными спиралевидными рогами, которые могут достигать длины более метра и веса до 35 кг

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Но сегодня снова появились серьезные факторы, препятствующие восстановлению популяции. В первую очередь это браконьерство, в основном на слабо охраняемых территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргали — социальные животные, они живут в стадах, которые могут насчитывать десятки особей

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Аргали — социальные животные, они живут в стадах, которые могут насчитывать десятки особей

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Причем, убивая баранов с самыми крупными и красивыми рогами, браконьеры разрушают все стадо, поскольку более молодые самцы не всегда выживают после брачных турниров. Обессилев, они часто становятся жертвами хищников. Местные алтайцы сами не склонны охотиться на краснокнижные виды, тем более что мясо у горных баранов жесткое и невкусное, и заезжие браконьеры их убивают только ради того, чтобы повесить на стену их большие красивые рога. (Вес рогов аргали может достигать 20% от массы животного и составляет до 35 кг.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архары — крупнейшие дикие бараны в мире, самцы могут весить до 180 кг

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Архары — крупнейшие дикие бараны в мире, самцы могут весить до 180 кг

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

У теленгитов, коренных жителей Республики Алтай тюркского происхождения, аргали — священное животное. Наиболее крупных самцов с огромными рогами алтайцы считают хозяевами гор. Зато приезжие охотники, в том числе чиновники из богатых регионов, готовы платить внушительные суммы за охоту на красивых и редких животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шерсть архаров сезонно меняется, становясь гуще и длиннее зимой для защиты от холода

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Шерсть архаров сезонно меняется, становясь гуще и длиннее зимой для защиты от холода

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

В январе 2009 года в районе горы Черная потерпел крушение вертолет Ми-171 авиакомпании «Газпромавиа» с группой из 11 браконьеров, которые расстреливали стадо аргали с воздуха и убили трех особей. В результате крушения погибли семь человек, в том числе полномочный представитель президента РФ в Государственной думе, сотрудник аппарата Госдумы РФ и председатель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадо алтайских горных баранов на склоне горы

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Стадо алтайских горных баранов на склоне горы

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Трагедия, повлекшая гибель людей и животных, должна была стать уроком для всех браконьеров и поводом для власти задуматься об усилении охранных мероприятий. Случаи вертолетных охот с тех пор больше не фиксировались, Алтайский регион старается выглядеть более привлекательно для туристов, появилось целое направление экотуризма. Путешественникам предоставляют профессионального гида, машину, лошадей, бинокли для наблюдения краснокнижных животных крупным планом, организуют ночевки в домиках или палатках, показывают красивейшие места на высоте от 2–2,5 тыс. м.

Вторая причина сокращения популяции аргали — ускоренное развитие домашнего животноводства

Казалось бы, пастбища предгорий Алтая достаточно обширны, и архары не составляют никакой конкуренции домашним овцам и козам, пользуясь с ними одними и теми же территориями. На фотоловушках сотрудников Сайлюгемского нацпарка есть много видеоматериалов, на которых группы самок и самцов аргали прекрасно пасутся неподалеку от яков и овец. Только молодые самки аргали с детенышами не спускаются на пастбища к домашним стадам из-за агрессии пастушьих собак, которые могут быть опасны для ягнят. Но увеличение поголовья домашнего скота в сочетании с потеплением климата в последние годы выдавливает популяции аргали из их традиционных мест обитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основу рациона архаров составляют трава, злаки и кустарники

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Основу рациона архаров составляют трава, злаки и кустарники

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

В настоящее время распространение архара ограничено горными системами Монгольского Алтая, Хангаем и отдельными хребтами Восточного Казахстана, Юго-Восточного Алтая, Юго-Западной Тувы и Западной Монголии. Причем большая часть трансграничной группировки в России обитает у подножия хребта Сайлюгем в границах Сайлюгемского национального парка и на сопредельных с ним участках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У аргали отличные зрение и слух — это помогает им избегать хищников

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ У аргали отличные зрение и слух — это помогает им избегать хищников

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Самая труднопреодолимая причина резкого снижения численности аргали — это изменение климата. С каждым годом средняя годовая температура увеличивается, земли становятся более засушливыми, с более скудной растительностью. Опустынивание и деградация пастбищ заставляют стада скота пастись все выше, а горных баранов этот процесс вынуждает мигрировать в Монголию, где на них разрешена трофейная охота. Постепенно происходит усиление конкуренции между домашними животными и архарами за пищевые ресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргали предпочитают открытые пространства, избегая густых лесов, чтобы легче замечать угрозы

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Аргали предпочитают открытые пространства, избегая густых лесов, чтобы легче замечать угрозы

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Для охраны недостаточно объявить вид исчезающим

«Сегодня численность горного барана аргали на российской территории Горного Алтая составляет 3,5 тыс. особей,— рассказал заместитель директора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.— Но многие годы контроля популяции архаров показали, что эта цифра может очень быстро уменьшаться при изменении условий. А они сейчас стремительно меняются. Особенно это заметно на территориях с отсутствием какого-либо режима охраны, так называемых общедоступных охотничьих угодьях. Домашний скот использует те же пастбища, что и аргали. Со сменой экосистемы между видами возникает острая конкуренция за пищу в зимний период. В последнее время из-за повышения температуры усилились снегопады, иногда за несколько дней выпадает метровый покров снега, из-под которого сложнее достать пищу. Кроме того, парнокопытные животные в глубоком снегу становятся малоподвижными и особенно уязвимыми для волков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России архары обитают у подножия хребта Сайлюгем в границах Сайлюгемского национального парка и на сопредельных с ним участках

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ В России архары обитают у подножия хребта Сайлюгем в границах Сайлюгемского национального парка и на сопредельных с ним участках

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

По словам Дениса Гуляева, трансграничная группировка самого крупного из всех существующих видов баранов — аргали — при недостатке корма переходит через хребет Сайлюгем в сторону Монголии, где более благоприятные климатические условия. Однако там этот вид, несмотря на его малочисленность, к сожалению, не считается редким, и на него разрешена охота. Таким образом, в Монголии архары имеют дополнительную угрозу в виде охотников, а на российской территории им банально не хватает кормовой базы.

Аргали занесен в Красную книгу России как вид, официально признанный оказавшимся под угрозой исчезновения. Но для охраны животного недостаточно объявить его исчезающим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самцы и самки архаров чаще всего держатся раздельно, встречаясь в основном в брачный период

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Самцы и самки архаров чаще всего держатся раздельно, встречаясь в основном в брачный период

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Ему нужно создать условия для выживания и увеличения популяции. За долгие годы работы сотрудников Сайлюгемского национального парка численность популяции архара была доведена с 500 до 3,5 тыс. животных. Но сегодня ситуация опять начинает выходить из-под контроля, поскольку архары, ввиду более суровых условий, осваивают новые пространства, где нет заповедников, а там они подвергаются массовому отстрелу.

Группа аргали обитает по обе стороны Сайлюгемского хребта. Около тысячи особей российского неохраняемого архара (то есть обитающего вне территории нацпарка) живут на границе Тувы и Монголии в районе высокогорных плато. Но практика наблюдений показывает, что поголовье при неблагоприятных условиях достаточно быстро снижается в разы, а иногда — и в десятки раз. Такая же ситуация с другим местом обитания аргали — хребтом Чихачева, где всего несколько лет назад насчитывалось почти 400 особей, а сегодня осталось менее 100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом аргали мигрируют выше в горы, а зимой спускаются в более низкие и теплые районы

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Летом аргали мигрируют выше в горы, а зимой спускаются в более низкие и теплые районы

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Осенью 2021 года почти все архары обитали за пределами охраняемой территории. По результатам учета специалисты отмечают, что большая часть аргали хребта Сайлюгем держится на общедоступных охотничьих угодьях, это еще раз подчеркивает важность актуализации границ особо охраняемой природной территории федерального значения. Вывод: необходимо создать еще одну буферную зону Алтайского биосферного заповедника на хребте Чихачева и обсудить возможности охраны аргали в других зонах его обитания помимо Сайлюгемкого нацпарка.

Заповедник необходим по обе стороны хребта

В статье «Изменение степей Горного Алтая требует лучшей охраны горных баранов» группа ученых, работавшая в Сайлюгемском нацпарке, проанализировала все причины сокращения поголовья архаров. Исследователи предложили некоторые способы поддержки данного вида. В частности, одной из мер они назвали международное сотрудничество по созданию трансграничных биосферных заповедников в местах обитания аргали. В Монголии существует один национальный парк, где запрещена охота, однако он расположен не на Сайлюгемском хребте, а на склоне, где в последние годы выпадает много снега, и бараны там практически не живут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архары занесены в Международную Красную книгу со статусом «уязвимый вид» (VU)

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Архары занесены в Международную Красную книгу со статусом «уязвимый вид» (VU)

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Всего за три года, с 2019 года по 2021-й, общая популяция аргали в обоих государствах увеличилась примерно на 22,5%, до 6189 особей. Но климатические изменения, к сожалению, уже остановили рост и запустили обратный процесс. Причем уменьшение популяции сказывается и на сохранности домашнего скота, так как со снижением количества горных баранов снежные барсы (ирбисы), также занесенные в Красную книгу России как исчезающий вид, вынуждены вести охоту на домашний скот. Точно так же поступают и волки, которым, как и ирбисам, было бы намного безопаснее охотиться на диких парнокопытных высоко в горах, чем нападать на стада домашних овец на равнинах под угрозой быть застреленными пастухами.

Все эти процессы можно было бы регулировать, увеличив территорию Сайлюгемского национального парка.

Сегодня она представляет собой три отдельных и очень небольших участка в поистине бескрайнем Кош-Агачском районе — Аргут в высокогорье, а ниже в степных зонах — Сайлюгем и Уландрык.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые популяции аргали пересекают границы стран, что затрудняет их охрану и требует международного сотрудничества

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ Некоторые популяции аргали пересекают границы стран, что затрудняет их охрану и требует международного сотрудничества

Фото: Олег Кугаев, Коммерсантъ

Сейчас вне границ национального парка охраной краснокнижных видов имеют возможность заниматься МВД, пограничные войска и другие представители надзорных органов, однако для мониторинга таких территорий требуется намного больше инспекторов, чем существует на сегодняшний день в Кош-Агачском районе.

Охота снежных барсов на домашний скот, в свою очередь, приводит к отстрелу местным населением и этих краснокнижных животных, счет которым в Горном Алтае в настоящее время уже идет на десятки. По последним данным, на территории Сайлюгемского нацпарка и сопредельных территориях обитает лишь 47 ирбисов, а всего в Республике Алтай их 54.

По многолетним наблюдениям специалистов, увеличение популяции архаров способствует уменьшению нападений волков и ирбисов на домашний скот. Хотелось бы, чтобы местные жители понимали выгоду от присутствия архара на своей территории. Для этого нужно также законодательно усовершенствовать систему компенсационных выплат для местного населения за погибший домашний скот и развивать познавательный экологический туризм, основное внимание уделяющий краснокнижным животным.