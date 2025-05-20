Авиакомпании сокращают агентские продажи билетов в пользу своих сайтов

Доля продаж авиабилетов через собственные сайты и приложения перевозчиков в среднем превысила 43%, а у крупнейших компаний достигает 70%, подсчитала IT-компания ORS. Еще три года назад этот показатель составлял лишь 20%. В ходе исследования (есть у «Ъ») опрошены топ-менеджеры авиакомпаний, обеспечивающих 95% перевозок, и агенты.

В S7 подтвердили, что более половины билетов продается напрямую, а в RedWings отметили, что пассажиры все чаще выбирают этот канал для экономии.

При этом агентские продажи сохраняют около 50% рынка, считают в Ассоциации агентств воздушного транспорта. Их востребованность объясняется сложными маршрутами, корпоративными заказами и ограничениями при оплате билетов иностранных авиакомпаний. Однако перевозчики делают ставку на развитие прямых каналов, которые позволяют снизить издержки и предлагать персонализированные тарифы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сам себе пассажир».