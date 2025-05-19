Размер иска к экс-главе Крайсуда Александра Чернова превысил 7 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ увеличила исковые требования в судебном разбирательстве против бывшего руководителя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, в котором оспаривается имущество стоимостью более 7 млрд руб., предположительно приобретенное благодаря коррупционным схемам. Об этом сообщает «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Подмосковье продолжается судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры РФ к Александру Чернову. На заседании 14 мая к процессу присоединился новый участник — представители крупного коммерческого банка в статусе третьего лица без самостоятельных требований.

В ходе слушания произошли существенные изменения в основаниях и предмете иска. Представители суда сообщили, точная сумма новых требований пока не разглашается, ранее она составляла 7 млрд руб.

Прокуратура добивается изъятия в доход государства активов, которые, по версии ведомства, экс-судья и его окружение приобрели благодаря коррупционным схемам. Среди спорного имущества — доли в агропредприятиях, квартиры в Сочи, Москве и Краснодаре, а также объекты коммерческой недвижимости.

Параллельно в Сочи рассматривается еще одно дело с участием Александра Чернова и бывшего председателя Центрального районного суда города Владимира Бахметьева. Заместитель прокурора Краснодарского края потребовал возместить ущерб в размере 42 млн руб. за незаконное возведение семиэтажного самостроя. По данным следствия, фигуранты, злоупотребляя служебным положением, обеспечили ввод многоквартирного дома в эксплуатацию через суд ради личной выгоды.

Оба процесса проходят в рамках гражданского судопроизводства, несмотря на наличие признаков уголовно наказуемых деяний.

Александр Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. Он ушел с поста в связи с достижением предельного возраста, хотя намеревался продолжить карьеру в кассационном суде. Отставка произошла вскоре после скандала вокруг судьи Елены Хахалевой.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что суд удовлетворил иск прокуратуры 28 марта, однако, по данным «Ъ», апелляцию подал лично господин Чернов. Его соответчики — экс-глава Хостинского райсуда Владимир Бахметьев, предприниматель Лиана Сырцова и Елена Сухарева — не возражают против иска.

Анна Гречко