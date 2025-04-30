Крайсуд получил апелляцию по делу о взыскании 50 млн рублей с Александра Чернова

В Краснодарский краевой суд поступила апелляционная жалоба на решение Адлерского районного суда, обязавшего экс-председателя краевого суда Александра Чернова и троих сочинцев выплатить 50 млн руб. убытков муниципалитету за самовольное строительство многоквартирного дома на Курортном проспекте. Суд удовлетворил иск прокуратуры 28 марта, однако, по данным «Ъ», апелляцию подал лично господин Чернов. Его соответчики — экс-глава Хостинского райсуда Владимир Бахметьев, предприниматель Лиана Сырцова и Елена Сухарева — не возражают против иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура настаивает, что строительство семиэтажки в Хостинском районе без разрешений повлекло за собой расходы на социальную инфраструктуру. Господин Чернов утверждает, что не имел отношения к проекту, однако, по данным следствия и показаниям свидетелей, именно он был фактическим застройщиком. Бахметьев передал участок Чернову с условием расчета по завершении стройки, Сырцова занималась реализацией квартир, но не управляла деньгами. Сухарева признала, что номинально владела зданием, но фактическим собственником был бывший глава суда.

Бывшая гражданская супруга Александра Чернова Светлана Новикова подтвердила, что финансирование проекта велось за счет личных средств Чернова, полученных, по ее словам, от перепродажи недвижимости и участия в ряде коммерческих проектов — включая ресторанный и аграрный бизнес, а также аквапарк в Анапе. На имущество бывшего судьи наложен арест по иску Генпрокуратуры, добивающейся его изъятия в доход государства. Разбирательство по иску проходит в Красногорском горсуде, следующее заседание назначено на 14 мая.