Залатают трубы на миллиарды

В 2025 году в Татарстане планируется модернизировать 136 объектов коммунальной инфраструктуры в 45 муниципалитетах. На эти цели будет выделено 11,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а 8,5 млрд — из республиканского, об этом 19 мая сообщил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин на заседании Кабмина республики. Это позволит заменить 387,8 км инженерных сетей — почти в три раза больше, чем в 2024 году. Особое внимание власти намерены уделить Нижнекамску, где износ тепловых сетей достиг 83% — самый высокий показатель в республике. Планы по замене 387,8 км инженерных сетей уже стимулировали развитие производства современных труб в республике — компания «РГК групп» инвестировала 1 млрд руб. в модернизацию трубного цеха, а в Лаишевском районе одобрен проект по производству полимерных труб такой же стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан выделит 11,7 млрд руб. на модернизацию 136 объектов ЖКХ в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан выделит 11,7 млрд руб. на модернизацию 136 объектов ЖКХ в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня на заседании Кабинета министров республики, посвященном итогам отопительного сезона 2024/2025 годов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин представил планы по подготовке к следующему отопительному периоду. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что власти Татарстана разработали новую республиканскую программу с финансированием в 11,7 млрд руб. Средства республики в размере 8,5 млрд руб. дополнит федеральное финансирование в размере 3,2 млрд руб., выделяемое в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». О решении запустить программу раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в декабре 2024 года на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». Изначально объем финансирования республиканской программы заявлялся в 10 млрд руб.

Программа включает 100 объектов. По 60 из них уже заключены контракты, сообщил в мае 2025 министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. Кроме того, определены подрядчики для 82 объектов по программе обеспечения населения питьевой водой, заключены госконтракты по семи объектам программы модернизации очистных сооружений и капремонта сетей канализации. В программы установки блочно-модульных котельных включены 32 объекта, а в программу по реконструкции и строительству сетей газораспределения — 19 объектов.

Помимо прямого бюджетного финансирования, в республике привлекаются частные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры. В 2025 году в Татарстане утверждены 57 инвестиционных программ для 29 организаций коммунального комплекса с плановым объемом финансирования 15,8 млрд руб. Для сравнения: в 2024 году в республике были реализованы мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов коммунального комплекса на 13,8 млрд руб. в рамках 59 инвестпрограмм для 33 организаций.

Еще одним инструментом привлечения инвестиций выступают концессионные соглашения. По данным республиканского Минстроя, в Татарстане действуют 119 соглашений в 18 муниципалитетах, в соответствии с которыми концессионерам переданы 2102 объекта коммунальной инфраструктуры. За весь период их реализации планируется привлечь 2 млрд руб.

Масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры уже стимулировала развитие производства современных труб в республике. Компания «РГК групп» инвестировала 1 млрд руб. в модернизацию трубного цеха на базе «Казаньоргсинтез», из которых более 750 млн руб. пошло на покупку нового оборудования. В 2025 году планируется дополнительная закупка оборудования на 200 млн руб. После модернизации завод начнет производить самые большие в стране трехслойные полимерные трубы диаметром 1,6 метра со сроком службы до 100 лет, что позволит повысить надежность сетей ЖКХ и снизить частоту ремонтов.

«РГК групп» По данным Rusprofile, ООО «Ремгазкоммуникации» (ООО «РГК») зарегистрирована в 2017 году в Москве. Основным видом деятельности является неспециализированная оптовая торговля. Выручка компании в 2024 году составила 11 млрд руб., прибыль — 352 млн руб. Среди реализованных проектов компании значатся строительство канализационного коллектора к жилым комплексам в Казани, благоустройство парковой зоны центрального городского загса «Чаша», а также прокладка сетей водоотведения и водоснабжения в Пестречинском районе Татарстана.

Кроме того, в Лаишевском муниципальном районе казанская ООО «Агротехнологии» планирует реализовать проект стоимостью 1 млрд руб. по производству труб из полиэтилена низкого давления и гофрированных труб из полипропилена диаметром до 1600 мм. Этот проект был одобрен Инвестиционным советом Республики Татарстан в феврале 2025 года.

ООО «Агротехнологии» Казанская ООО «Агротехнологии» реализует проект по созданию новой производственной площадки в Лаишевском районе Татарстана. Компания займется выпуском труб из полиэтилена низкого давления и гофрированных труб из полипропилена диаметром до 1600 мм. Объем инвестиций в расширение — более 1 млрд руб. В рамках проекта планируется строительство производственной базы с развитой инфраструктурой на земельном участке площадью 20 га. Объем инвестиций в расширение составит более 1 млрд руб. Ранее компания уже вложила более 2 млрд руб. в действующее производство, оператором которого является связанная организация — ООО «Тимерпласт». С открытием новой площадки планируется увеличение производственных мощностей на 30 тыс. тонн продукции в год.

В числе объектов теплоснабжения, которые будут реализованы в 2025 году, значится строительство блочно-модульных котельных в поселке городского типа Джалиль Сармановского района, реконструкция сетей теплоснабжения в Нижнекамске, реконструкция центральной котельной и сетей теплоснабжения в Азнакаево, а также строительство блочно-модульной котельной на территории Военного городка-33 в Казани.

По данным заместителя генерального директора «Татэнерго» Радика Галиуллина, износ теплосетей в Нижнекамске достиг 83% — это самый высокий показатель в республике. Для сравнения: в Казани этот показатель составляет 56%, в Набережных Челнах — 61%, в Заинске — 57%. На программу модернизации коммунальной инфраструктуры в Нижнекамском районе в 2025 году выделено 900 млн руб., как сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в апреле текущего года.

Несмотря на относительно теплую зиму в Татарстане, в системах коммунальной инфраструктуры республики произошло 4164 аварии. Из них 1792 случая (43%) пришлось на сферу водоснабжения, 958 (23%) — на теплоснабжение, остальные — на другие виды инженерных сетей. Не удивительно, что самым проблемным районом в минувшем отопительном сезоне стал Нижнекамский, на долю которого пришлось 60% всех аварий в системе теплоснабжения республики. Также частые аварии происходили в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском районах и Казани.

С 1 октября 2024 года 600 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Нижнекамска были переданы от АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (АО «ВК и ЭХ») в управление АО «Татэнерго». Передача произошла из-за высокого износа отопительной инфраструктуры и накопившихся долгов АО «ВК и ЭХ» перед «Татэнерго» в размере около 200 млн руб.

Из-за плохого состояния инфраструктуры Нижнекамский район не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024/2025 годов. Таким образом, из 45 муниципальных образований республики 44 получили паспорта готовности в установленный срок, и только Нижнекамск остался без него. «Причинами неполучения районом паспорта готовности явилось многолетнее ненадлежащее содержание энергооборудования предприятием „Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство“», — отметил премьер-министр республики Алексей Песошин. По оценке «Татэнерго», на полную реконструкцию теплосетей Нижнекамска потребуется около 16 млрд руб. Летом 2024 года предприятие заменило 18 км магистральных сетей города.

Одной из причин высокого износа сетей является величина тарифов на коммунальные услуги. В конце января 2024 года председатель Госкомитета по тарифам Татарстана Александр Груничев заявил о необходимости увеличения тарифов ЖКХ. Среди причин он назвал повышение цен на газ для теплоснабжающих организаций с 8,2% до 21,3%, увеличение МРОТ с 1 января 2025 года до 22,4 тыс. руб., а также введение НДС для предприятий коммунального хозяйства с выручкой свыше 60 млн руб. в размере 5%.

В декабре 2024 года раис Рустам Минниханов подписал указ о повышении тарифов ЖКУ с 1 июля 2025 года на 22,3% в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и других городах республики.

На 1 мая 2025 общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила 10,3 млрд руб. (годом ранее она была 9,9 млрд руб.). Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 206,89 млн руб., что ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4 млн руб. Просроченная задолженность за электроэнергию снизилась за год на 5,4 млн руб. и по состоянию на 1 мая 2025 года составляет 31,5 млн руб.

Анар Зейналов