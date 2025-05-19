Первой страной-гостем юридического форума в Петербурге стали ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной, удостоенной статуса гостя Петербургского международного юридического форума. Об этом 19 мая заявил министр юстиции России Константин Чуйченко во время открытия стенда Минюста восточного государства.

По словам господина Чуйченко, присутствие ОАЭ на форуме символизирует глубину двусторонних отношений с Россией и общность целей в сфере права и международного сотрудничества. Министр поблагодарил делегацию за активное участие в ПМЮФ.

Участникам форума посчастливилось увидеть выступление зарубежных артистов. На площадке форума прозвучала арабская музыка, были танцы и песни.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на полях ПМЮФ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение закона об иноагентах.

Татьяна Титаева